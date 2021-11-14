Георгий Кондратьев о поражении 1:5: Такие матчи многое дают. Пусть мы и проиграли, но ребята видят, к чему стремиться

— Ребята молодые, будем надеяться, что они будут прогрессировать. Вот такие игры, они многое дают. Пусть мы и проиграли, но ребята видят, к чему нужно стремиться, в какой футбол нужно играть. Пока мы, к сожалению, не готовы к этим скоростям, быстрой работе с мячом. Мы не успеваем. Стараемся, да, хотим успеть накрыть соперника, но они настолько четко работают с мячом, что мы не успеваем подстроиться.