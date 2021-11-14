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12:33 (мск), источник: Прессбол

Георгий Кондратьев о поражении 1:5: Такие матчи многое дают. Пусть мы и проиграли, но ребята видят, к чему стремиться

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев после крупного поражения от Уэльса (1:5) в эфире АБФФ-ТВ выразил надежду на прогресс молодых игроков его команды.

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— Ребята молодые, будем надеяться, что они будут прогрессировать. Вот такие игры, они многое дают. Пусть мы и проиграли, но ребята видят, к чему нужно стремиться, в какой футбол нужно играть. Пока мы, к сожалению, не готовы к этим скоростям, быстрой работе с мячом. Мы не успеваем. Стараемся, да, хотим успеть накрыть соперника, но они настолько четко работают с мячом, что мы не успеваем подстроиться.

— Сегодня завершился отборочный цикл, большую часть матчей Вы были главным тренером. Как бы подвели его итоги?

— Он неудачный, заняли последнее место в подгруппе, наверное, оно справедливо, потому что эстонцы очков набрали больше, забили больше нас и пропустили меньше нас, значит, мы заняли свое место. Конечно, результат отрицательный, приятного в этом мало.

Уэльс
5:1
Первый тайм: 2:0
Беларусь
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