Хорватия — Россия: Смолов, Бакаев и Кудряшов сыграют с первых минут

Стартовый состав сборной России: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Баринов, Фомин, Головин, Ионов, Смолов, Бакаев.

Запасные: Гильерме, Хайкин, Глебов, Чистяков, Сутормин, Круговой, Зобнин, Мостовой, Миранчук, Зобнин, Заболотный, Сергеев.

Сегодня, 14 ноября, сборная Хорватии примет на своём поле национальную команду России. Матч заключительного 10-го тура квалификации на ЧМ-2022 состоится на стадионе «Полюд» в Сплите. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

На матче будет работать нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. В роли ассистентов выступят Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — Деннис Хиглер. За VAR будут отвечать Пол ван Букель и его ассистент Клай Руперти.