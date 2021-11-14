Сборная России по футболу сыграет в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года

Мяч в свои ворота на 81-й минуте забил защитник сборной России Федор Кудряшов.

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24—25 марта , финальные — 28—29 марта . Участие в раунде плей-офф помимо российской сборной уже обеспечили себе команды Австрии, Уэльса, Чехии и Шотландии.

В полуфинальных матчах плей-офф из-за дисквалификации не смогут принять участие полузащитник сборной России Александр Головин и нападающий Федор Смолов. Оба игрока получили желтые карточки в матче с хорватами, которые стали для них вторыми в нынешнем отборочном цикле. Российская команда окажется сеяной в первом раунде плей-офф и проведет полуфинальный матч дома.

Сборная России провела первые три матча отборочного турнира под руководством Станислава Черчесова. Российские футболисты обыграли команды Словении (2:1), Мальты (3:1) и проиграли словакам (1:2). После чемпионата Европы, на котором сборная России заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф, Черчесова сменил Валерий Карпин. При нем россияне сыграли вничью с хорватами (0:0), одержали победы над мальтийцами (2:0), словаками (1:0), словенцами (2:1) и дважды обыграли киприотов (2:0, 6:0).