Сборная России — кошмар. Забили в свои ворота, когда до попадания на чемпионат мира оставалось 10 минут
Просто ужас.
Просто ужас.
Матч с Хорватией решал все. В случае ничьей или победы сборная России сразу попадала на чемпионат мира-2022 в Катаре. Поражение отправляло нас в стыки — те самые, в которых нам, как показывает история, лучше не оказываться.
Первый тайм Россия страдала: ни одного удара при 9 допущенных по воротам Сафонова. Карпин не менял схему на более оборонительную (вышли в дерзкие и уже привычные 4−3−3), сборная даже пыталась прессинговать — но получалось совсем плохо. До перерыва классный момент почти сложился только у Головина: хав «Монако» мог обрабатывать мяч на скорости после выноса от ворот, если бы не подкат защитника в последний момент.
За исключением этого эпизода зацепиться было не за что. Ионов и Бакаев добирались до лицевой, но добить кроссом до Смолова не получалось. Единственному чистому нападающему тоже приходилось тяжело: Федор встречался с мячом только за пределами чужой штрафной, чаще всего цепляясь за него в центре при попытке перехода в атаку.
Все наверняка бы закончилось катастрофой еще до перерыва, но чистое вдохновение выдал Сафонов. Вратарь выдержал отрезок, когда сборная не могла вылезти из своей штрафной, пару раз потащил и забрал свои моменты. А потом поймал кураж — не только вышел из штрафной в поисках открывшегося под передачу партнера, но и обыграл Влашича в своей штрафной.
После перерыва сильно лучше не стало, пусть Караваев все-таки забрался в чужую штрафную и попытался пробить. Сафонов тащил, а вся остальная сборная терпела. Помогал не только вратарь: продолжавшийся несколько часов ливень залил газон и мешал Хорватии, которая пыталась создавать, а не отбиваться.
Все сломалось, когда Россия, казалось, уже перетерпела самый тяжелый отрезок. На исходе часа Карпин понял, что дальше так продолжаться не может и провел сразу тройную замену: Чистяков, Заболотный и Зобнин помогли оттеснить игру от штрафной. Но за 10 минут до окончания основного времени случилось то, что представить уже было сложно.
При не самом сложном забросе на дальнюю штангу в свои ворота мяч срезал Федор Кудряшов. Сборную России устраивала ничья — до попадания на ЧМ оставалось 10 минут с добавленным.
Хорватия едет в Катар напрямую. А сборную России, которая даже с приходом харизматичного Карпина осталась сборной России, ждут стыковые матчи — те самые, в которых мы горели Марибору и вылетали от Италии в конце 90-х.