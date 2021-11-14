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19:28 (мск), источник: Sport24

Сборная России — кошмар. Забили в свои ворота, когда до попадания на чемпионат мира оставалось 10 минут

Просто ужас.

Хорватия
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Матч с Хорватией решал все. В случае ничьей или победы сборная России сразу попадала на чемпионат мира-2022 в Катаре. Поражение отправляло нас в стыки — те самые, в которых нам, как показывает история, лучше не оказываться.

Первый тайм Россия страдала: ни одного удара при 9 допущенных по воротам Сафонова. Карпин не менял схему на более оборонительную (вышли в дерзкие и уже привычные 4−3−3), сборная даже пыталась прессинговать — но получалось совсем плохо. До перерыва классный момент почти сложился только у Головина: хав «Монако» мог обрабатывать мяч на скорости после выноса от ворот, если бы не подкат защитника в последний момент.

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За исключением этого эпизода зацепиться было не за что. Ионов и Бакаев добирались до лицевой, но добить кроссом до Смолова не получалось. Единственному чистому нападающему тоже приходилось тяжело: Федор встречался с мячом только за пределами чужой штрафной, чаще всего цепляясь за него в центре при попытке перехода в атаку.

Все наверняка бы закончилось катастрофой еще до перерыва, но чистое вдохновение выдал Сафонов. Вратарь выдержал отрезок, когда сборная не могла вылезти из своей штрафной, пару раз потащил и забрал свои моменты. А потом поймал кураж — не только вышел из штрафной в поисках открывшегося под передачу партнера, но и обыграл Влашича в своей штрафной.

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После перерыва сильно лучше не стало, пусть Караваев все-таки забрался в чужую штрафную и попытался пробить. Сафонов тащил, а вся остальная сборная терпела. Помогал не только вратарь: продолжавшийся несколько часов ливень залил газон и мешал Хорватии, которая пыталась создавать, а не отбиваться.

Все сломалось, когда Россия, казалось, уже перетерпела самый тяжелый отрезок. На исходе часа Карпин понял, что дальше так продолжаться не может и провел сразу тройную замену: Чистяков, Заболотный и Зобнин помогли оттеснить игру от штрафной. Но за 10 минут до окончания основного времени случилось то, что представить уже было сложно.

Во время загрузки произошла ошибка.

При не самом сложном забросе на дальнюю штангу в свои ворота мяч срезал Федор Кудряшов. Сборную России устраивала ничья — до попадания на ЧМ оставалось 10 минут с добавленным.

Хорватия едет в Катар напрямую. А сборную России, которая даже с приходом харизматичного Карпина осталась сборной России, ждут стыковые матчи — те самые, в которых мы горели Марибору и вылетали от Италии в конце 90-х.

Хорватия
1:0
Первый тайм: 0:0
Россия
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