Карпин прокомментировал поражение в матче со сборной Хорватии

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"Думаю, это моё самое обидное поражение в тренерской карьере. Но считаю, что оно заслуженное. Расстроены. Естественно, это зависело от нас. Обидно, когда ты создаёшь 30 моментов и потом тебе забивают. А когда ты ни одного момента не создал, боишься, закрываешься от мяча, не хочешь навязывать никакую контригру, то в конце концов так и происходит.

Дождь был для двух команд. Да, поле во втором тайме залило. Но в первом тайме можно и нужно было играть в футбол, хотеть получать мяч, хотя бы заставлять хорватов чуть-чуть бегать без мяча. Мы этого не сделали, и отсюда все проблемы. Сто процентов психология.