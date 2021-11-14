Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о матче Россия — Хорватия

«Желаю двум национальным командам стран, которые много значат для меня, выхода на следующий чемпионат мира. Хочу особенно поддержать и пожелать удачи в стыковых матчах моим игрокам: Роме Зобнину, Георгию Джикия и Зелимхану Бакаеву», — написал в «Инстаграме» Витория.



Матч Хорватия — Россия завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автогол забил защитник российской сборной Фёдор Кудряшов.



В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) — на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.