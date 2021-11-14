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22:27 (мск), источник: ТАСС

Сборная Северной Македонии сыграет в плей-офф квалификации на чемпионат мира по футболу

ТАСС, 14 ноября. Сборная Северной Македонии со счетом 3:1 обыграла команду Исландии в матче заключительного тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года и поборется за попадание на мировое первенство в плей-офф квалификации. Встреча состоялась в Скопье.

Северная Македония
ГерманияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эзджан Алиоски (7-я минута, с пенальти) и Элиф Элмас (65, 87). У проигравших отличился Йон Дагур Торстейнссон (54). На 79-й минуте матча за две желтые карточки с поля был удален полузащитник исландской сборной Исак Йоуханнессон.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа J, 14.11.2021, 20:00

Армения1Германия4

В других матчах группы J досрочно обеспечившая выход на чемпионат мира сборная Германии обыграла команду Армении со счетом 4:1, а румынские футболисты оказались сильнее сборной Лихтенштейна (2:0). Сборная Германии с 27 очками заняла первое место в группе, далее финишировали команды Северной Македонии (18), Румынии (17), Армении (12), Исландии (9) и Лихтенштейна (1).

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации на чемпионат мира состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24—25 марта, финальные — 28—29 марта. Участие в раунде плей-офф также обеспечили себе команды России, Австрии, Уэльса, Чехии и Шотландии.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Бразилии, Бельгии, Германии, Дании, Франции и Хорватии. Сборная Катара примет участие в турнире как страна-хозяйка турнира.

Северная Македония
3:1
Первый тайм: 1:0
Исландия
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