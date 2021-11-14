Сборная Северной Македонии сыграет в плей-офф квалификации на чемпионат мира по футболу

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эзджан Алиоски (7-я минута, с пенальти) и Элиф Элмас (65, 87). У проигравших отличился Йон Дагур Торстейнссон (54). На 79-й минуте матча за две желтые карточки с поля был удален полузащитник исландской сборной Исак Йоуханнессон.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа J, 14.11.2021, 20:00 Армения 1 Германия 4

В других матчах группы J досрочно обеспечившая выход на чемпионат мира сборная Германии обыграла команду Армении со счетом 4:1, а румынские футболисты оказались сильнее сборной Лихтенштейна (2:0). Сборная Германии с 27 очками заняла первое место в группе, далее финишировали команды Северной Македонии (18), Румынии (17), Армении (12), Исландии (9) и Лихтенштейна (1).

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации на чемпионат мира состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24—25 марта , финальные — 28—29 марта . Участие в раунде плей-офф также обеспечили себе команды России, Австрии, Уэльса, Чехии и Шотландии.