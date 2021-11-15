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00:58 (мск), источник: ТАСС

Сборные Испании и Сербии вышли на чемпионат мира по футболу 2022 года

ТАСС, 15 ноября. Сборные Испании и Сербии квалифицировались в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, заняв первые места в своих отборочных группах.

Испания
Сербия
Швеция
ПортугалияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В последнем туре группового этапа отборочного турнира сборная Сербии в гостях обыграла португальцев со счетом 2:1. Сборная Испании на своем поле переиграла команду Швеции (1:0).

Сборная Сербии набрала 20 очков, португальцы заняли второе место в группе А с 17 очками. В другом матче Сборная Ирландии со счетом 3:0 обыграла команду Люксембурга и заняла третье место (9 очков). Люксембуржцы финишировали четвертыми (9), пятое место заняла команда Азербайджана (1).

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа B, 14.11.2021, 22:45

Испания1Швеция0

В матче группы В сборная Греции сыграла вничью с командой Косова со счетом 1:1. Первое место в группе заняла сборная Испании (19 очков), далее расположились команды Швеции (15), Греции (10), Грузии (7) и Косова (5).

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Испании, Сербии, Франции и Хорватии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.

Сборные Португалии и Швеции сыграют в плей-офф за выход на чемпионат мира. Участие в раунде плей-офф также обеспечили себе сборные России, Австрии, Северной Македонии, Уэльса, Чехии и Шотландии.

Португалия
1:2
Первый тайм: 1:1
Сербия
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