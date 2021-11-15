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13:56 (мск), источник: Sport24

«Как только забудешь таблетки выпить — прям беда». Уткин — о скандале с Ловчевым на «Матч Премьер»

Блогер и ведущий Василий Уткин отреагировал на скандальный инцидент, произошедший в студии телеканала «Матч Премьер» после первого тайма матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия (1:0).

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Источник: Sport24

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев жестко раскритиковал игру российской сборной, находясь в студии с комментаторами Константином Геничем и Сергеем Дурасовым. Ловчев обвинил их в том, что они «обманывают народ», после чего покинул студию.

«У всех наступает время, когда как только забудешь таблетки выпить — прям беда», — написал Уткин в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что россияне за первые 45 минут не нанесли ни одного удара в сторону ворот соперника, в то время как хорваты предприняли 9 попыток, из которых 3 пришлись в створ. Россия владела мячом 33% игрового времени, Хорватия — 67 (статистика УЕФА).

Сборная России заняла 2-е место в группе Н и в марте 2022 года сыграет в стыковых матчах за право принять участие в мундиале в Катаре. Жеребьевка состоится 26 ноября. Возможные соперники — Турция, Австрия, Чехия, Норвегия, Уэльс, Финляндия, Северная Македония, Румыния.

Хорватия
1:0
Первый тайм: 0:0
Россия
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