«Как только забудешь таблетки выпить — прям беда». Уткин — о скандале с Ловчевым на «Матч Премьер»

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев жестко раскритиковал игру российской сборной, находясь в студии с комментаторами Константином Геничем и Сергеем Дурасовым. Ловчев обвинил их в том, что они «обманывают народ», после чего покинул студию.
«У всех наступает время, когда как только забудешь таблетки выпить — прям беда», — написал Уткин в твиттере.
Отметим, что россияне за первые 45 минут не нанесли ни одного удара в сторону ворот соперника, в то время как хорваты предприняли 9 попыток, из которых 3 пришлись в створ. Россия владела мячом 33% игрового времени, Хорватия — 67 (статистика УЕФА).
Сборная России заняла 2-е место в группе Н и в марте 2022 года сыграет в стыковых матчах за право принять участие в мундиале в Катаре. Жеребьевка состоится 26 ноября. Возможные соперники — Турция, Австрия, Чехия, Норвегия, Уэльс, Финляндия, Северная Македония, Румыния.