«Как только забудешь таблетки выпить — прям беда». Уткин — о скандале с Ловчевым на «Матч Премьер»

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев жестко раскритиковал игру российской сборной, находясь в студии с комментаторами Константином Геничем и Сергеем Дурасовым. Ловчев обвинил их в том, что они «обманывают народ», после чего покинул студию.

«У всех наступает время, когда как только забудешь таблетки выпить — прям беда», — написал Уткин в твиттере.

Отметим, что россияне за первые 45 минут не нанесли ни одного удара в сторону ворот соперника, в то время как хорваты предприняли 9 попыток, из которых 3 пришлись в створ. Россия владела мячом 33% игрового времени, Хорватия — 67 (статистика УЕФА).