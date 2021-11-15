У жены забившего автогол игрока сборной России Кудряшова потребовали деньги

Мужчина с ником vitaly_aristokrat поинтересовался у девушки, почему футболист ему не отвечает. Он также рассказал, что из-за автогола Кудряшова он проиграл 1500 рублей на тотализаторе, поэтому теперь защитник должен ему денег. «У него их и так много», — добавил пользователь.