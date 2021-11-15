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13:40 (мск), источник: Lenta.Ru

У жены забившего автогол игрока сборной России Кудряшова потребовали деньги

Пользователь Instagram потребовал деньги у Анастасии Кудряшовой, супруги защитника сборной России по футболу Федора Кудряшова. Об этом жена игрока сообщила в своем профиле.

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Мужчина с ником vitaly_aristokrat поинтересовался у девушки, почему футболист ему не отвечает. Он также рассказал, что из-за автогола Кудряшова он проиграл 1500 рублей на тотализаторе, поэтому теперь защитник должен ему денег. «У него их и так много», — добавил пользователь.

Кудряшова выложила скрин переписки, сопроводив его смайлами. Кроме того, жена футболиста спросила у болельщика номер карты.

Источник: Instagram

Кудряшов поразил свои ворота на 80-й минуте решающей встречи квалификации чемпионата мира-2022 против Хорватии. Гол оказался единственным в матче, из-за поражения россияне не смогли напрямую попасть на мундиаль. За право выступить в финальной части турнира команда поборется в стыковых матчах.

Хорватия
1:0
Первый тайм: 0:0
Россия
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