Роналду расплакался после поражения Португалии от Сербии в отборе на ЧМ-2022

После финального свистка форвард сел на газон и расплакался. В ходе матча футболист установил антирекорд: он впервые в карьере не нанес ни одного удара в створ в ходе встречи отбора на мундиаль.

Матч между сборными Португалии и Сербии прошел в воскресенье, 14 ноября. Команда Роналду потерпела поражение со счетом 1:2 и заняла второе место в группе, уступив сопернику прямую путевку на мундиаль. Теперь португальцам придется бороться за выход на ЧМ в стыковых матчах.