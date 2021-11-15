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13:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду расплакался после поражения Португалии от Сербии в отборе на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на поражение своей команды в решающем матче квалификации чемпионата мира-2022 против Сербии. Об этом сообщает A Bola.

Португалия
СербияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

После финального свистка форвард сел на газон и расплакался. В ходе матча футболист установил антирекорд: он впервые в карьере не нанес ни одного удара в створ в ходе встречи отбора на мундиаль.

Матч между сборными Португалии и Сербии прошел в воскресенье, 14 ноября. Команда Роналду потерпела поражение со счетом 1:2 и заняла второе место в группе, уступив сопернику прямую путевку на мундиаль. Теперь португальцам придется бороться за выход на ЧМ в стыковых матчах.

Источник: AP 2021

Криштиану Роналду в нынешнем отборочном цикле провел семь матчей. 36-летний форвард забил шесть мячей.

Португалия
1:2
Первый тайм: 1:1
Сербия
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