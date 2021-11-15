«И мысли не было, что будет реакция». Болельщик рассказал о сообщении жене Кудряшова

«Изначально написал виновнику гола — Фёдору Кудряшову. Но ответа, к сожалению, не получил. Решил написать жене футболиста. Скажу сразу — всё это было с юмором. Удивился, когда Анастасия ответила в “сториз”: напишите карту. Любой другой человек заблокировал бы или ещё хуже — послал. Она же решила ответить. У меня и мыслей не было, что будет реакция. Посмеялся с друзьями и забыл.



Номер карты не отправил. Написал, что никаких денег переводить не нужно. Просить деньги у женщины — тем более незнакомой — это низко. Лишь выразил слова поддержки. Если бы ответил сам Кудряшов — это одно, а тут его жена…





Я проиграл 1500 рублей. Составил экспресс из трёх событий: победа сборной в игре с Кипром и двойной исход с ничейным результатом с хорватами. Но из-за автогола Кудряшова деньги до меня так и не дошли. Отправлю ли карту, если напишет Фёдор? Не напишет. Да и если напишет, то, наверное, не стану. Хотя мне было бы приятно. Кстати, Фёдор моё сообщение так и не прочитал», — сказал Виталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.