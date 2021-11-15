«Не могли забить, так себе засадили. Просто позорище». Александр Тихонов — о поражении России от Хорватии

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"Стыдное зрелище. Не могли забить, так себе засадили. Просто позорище! Где Хорватия или Словакия, а где такая огромная страна как Россия — и мы не можем нормальных и трудолюбивых парней собрать, а не этих бездельников, для того чтобы не позорить страну.

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И это толком нигде не обсуждается, только Губерниев сидит и смеется: «Ха-ха, хи-хи». Плакать надо! И в конце концов собрать серьезную команду. Разогнать к хренам и собрать заново. Премьер-лига — название-то какое, там должны играть лучшие как Месси, Пеле, Роналду. Общаюсь с солидными людьми и никто из них не смотрит российский футбол. Говорят: «А что там смотреть? Пешие ходят».