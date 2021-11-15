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18:30 (мск), источник: Sport24

«Не могли забить, так себе засадили. Просто позорище». Александр Тихонов — о поражении России от Хорватии

Четырехкратный олимпийский по биатлону Александр Тихонов прокомментировал поражение сборной России по футболу в матче с Хорватией (0:1) в квалификации ЧМ-2022. Единственный гол в свои ворота забил Федор Кудряшов.

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"Стыдное зрелище. Не могли забить, так себе засадили. Просто позорище! Где Хорватия или Словакия, а где такая огромная страна как Россия — и мы не можем нормальных и трудолюбивых парней собрать, а не этих бездельников, для того чтобы не позорить страну.

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И это толком нигде не обсуждается, только Губерниев сидит и смеется: «Ха-ха, хи-хи». Плакать надо! И в конце концов собрать серьезную команду. Разогнать к хренам и собрать заново. Премьер-лига — название-то какое, там должны играть лучшие как Месси, Пеле, Роналду. Общаюсь с солидными людьми и никто из них не смотрит российский футбол. Говорят: «А что там смотреть? Пешие ходят».

У Кудряшова был игровой момент, может случиться с каждым. С великими такое тоже приключалось. Жаль, что это почему-то только нам так обязательно везет. Очень сомневаюсь, что теперь выйдут на ЧМ через стыки. По игре — слишком слабое выступление, нечего нам там делать", — сказал Тихонов корреспонденту Sport24 Денису Николаеву.

Хорватия
1:0
Первый тайм: 0:0
Россия
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