«Не могли забить, так себе засадили. Просто позорище». Александр Тихонов — о поражении России от Хорватии

"Стыдное зрелище. Не могли забить, так себе засадили. Просто позорище! Где Хорватия или Словакия, а где такая огромная страна как Россия — и мы не можем нормальных и трудолюбивых парней собрать, а не этих бездельников, для того чтобы не позорить страну.
И это толком нигде не обсуждается, только Губерниев сидит и смеется: «Ха-ха, хи-хи». Плакать надо! И в конце концов собрать серьезную команду. Разогнать к хренам и собрать заново. Премьер-лига — название-то какое, там должны играть лучшие как Месси, Пеле, Роналду. Общаюсь с солидными людьми и никто из них не смотрит российский футбол. Говорят: «А что там смотреть? Пешие ходят».
У Кудряшова был игровой момент, может случиться с каждым. С великими такое тоже приключалось. Жаль, что это почему-то только нам так обязательно везет. Очень сомневаюсь, что теперь выйдут на ЧМ через стыки. По игре — слишком слабое выступление, нечего нам там делать", — сказал Тихонов корреспонденту Sport24 Денису Николаеву.