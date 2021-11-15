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19:37 (мск), источник: Sport24

Карпин: Расстроил не столько результат, сколько то, как мы проиграли Хорватии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью журналистам Sport24 Павлу Городницкому и Денису Целых признался, что находится в раздумьях из-за несработавшего плана на отборочную игру ЧМ-2022 против Хорватии. Российские футболисты уступили со счетом 0:1 и не смогли напрямую пробиться на турнир в Катар.

Хорватия
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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— Как вы?

— Понятно, что расстроен, неприятно, — сказал Карпин. — В раздумьях сейчас.

— Над чем именно?

— Над игрой, судьбой. Все взаимосвязано. Расстроил не столько результат, сколько то, как мы проиграли. Хотя сейчас начнут цепляться к словам, мол, результат не расстроил. Результат, конечно, тоже. Игры со Словакией и Хорватией меня заставляют задуматься.

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— Задуматься над тем, что в смелый футбол играть пока преждевременно?

— Опять же, что значит смелый футбол? У всех понимание разное. Стоять на линии своей штрафной — это не смелый футбол. Пытаться прессинговать на чужой половине поля, чтобы хорваты не могли выйти, — смелый. Но Хорватия — хорошая команда, способная выйти из-под любого прессинга.

— Какие ощущения были, когда Кудряшов забил в свои — мир перевернулся?

— В том и дело, что нет. К этому все шло. Играть так, как мы играли и не пропустить — нереально. Что-нибудь да произойдет: рикошет, автогол. Случайно — не случайно, но если будем продолжать играть так, то это с нами и случится. Мы в перерыве об этом и говорили.

— Но в начале второго тайма у хорватов была россыпь моментов.

— Значит, не дошли наши слова. Поэтому и в раздумьях.

Хорватия
1:0
Первый тайм: 0:0
Россия
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