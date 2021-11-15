Карпин отказался считать футболом игру сборной в матче против Хорватии

52-летний специалист признался, что переоценил способности своей команды. По его мнению, российские футболисты не играли в футбол в матче против Хорватии. «Лучше бы мы уступили 0:3, но при этом пытались играть в футбол», — сказал Карпин. Он пояснил, что считает самым страшным именно то, что его подопечные не стремились двигать мяч вперед и искать варианты в атаке.