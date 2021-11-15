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19:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Карпин отказался считать футболом игру сборной в матче против Хорватии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил выступление команды в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Специалист принял участие в эфире «Коммент. Шоу» на YouTube.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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52-летний специалист признался, что переоценил способности своей команды. По его мнению, российские футболисты не играли в футбол в матче против Хорватии. «Лучше бы мы уступили 0:3, но при этом пытались играть в футбол», — сказал Карпин. Он пояснил, что считает самым страшным именно то, что его подопечные не стремились двигать мяч вперед и искать варианты в атаке.

Карпин подчеркнул, что не имеет никаких претензий к настрою и самоотдаче подопечных — по его словам, проблемы с игрой связаны со страхами футболистов. Карпин также признался, что не уверен, что сумеет психологически подготовить футболистов к стыковым матчам весной следующего года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России проиграла в заключительном матче отбора и уступила лидерство в группе. Завершив отборочный турнир на втором месте, российская команда продолжит борьбу за путевку на ЧМ-2022 в стыковых матчах.

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Первый тайм: 0:0
Россия
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