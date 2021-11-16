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12:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось видео из раздевалки сборной России после поражения от Хорватии

В сети появилось видео из раздевалки сборной России по футболу после поражения команды от Хорватии со счетом 0:1. Ролик доступен в аккануте национальной команды в Twitter.

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На кадрах видно, что подопечные Валерия Карпина молчат после неудачи в Сплите. Защитник команды Федор Кудряшов на видео сидит с опущенной головой: он отправил мяч в собственные ворота в решающей встрече отборочного турнира.

Ранее главный тренер национальной команды стал гостем «Коммент. Шоу», где общался с журналистами о поражении сборной в матче с Хорватами. В частности, Карпин признался, что не увидел футбола в исполнении своих подопечных. Он подчеркнул, что это претензия именно к качеству игры, а не самоотдаче футболистов на поле.

Также 52-летний специалист не исключил, что не будет руководить сборной на матчах отбора. Контракт Карпина со сборной истекает в декабре.

Поражение сборной России в матче с Хорватами лишило команду прямой путевки на ЧМ-2022. Российским футболистам предстоят стыковые матчи.

Хорватия
1:0
Первый тайм: 0:0
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