Появилось видео из раздевалки сборной России после поражения от Хорватии

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На кадрах видно, что подопечные Валерия Карпина молчат после неудачи в Сплите. Защитник команды Федор Кудряшов на видео сидит с опущенной головой: он отправил мяч в собственные ворота в решающей встрече отборочного турнира.

Ранее главный тренер национальной команды стал гостем «Коммент. Шоу», где общался с журналистами о поражении сборной в матче с Хорватами. В частности, Карпин признался, что не увидел футбола в исполнении своих подопечных. Он подчеркнул, что это претензия именно к качеству игры, а не самоотдаче футболистов на поле.

Также 52-летний специалист не исключил, что не будет руководить сборной на матчах отбора. Контракт Карпина со сборной истекает в декабре.