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12:48 (мск), источник: Sports.Ru

«Глобальная мысль одна: мы боимся». Глубокая рефлексия Карпина после проигрыша Хорватии

Всерьез думает об уходе.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин уже через сутки после поражения от Хорватии в важнейшем матче квалификации исповедовался в «Коммент. Шоу». Это пересказ самых важных слов тренера, точные цитаты выделены кавычками.

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С Хорватией можно было спокойно играть, но ничего не получилось

Когда Карпина спросили про двоякое впечатление от игры, он удивился: «Почему двоякое впечатление? По-моему, однозначное. Даже когда мы у Словакии выиграли, двоякого впечатления не было никакого: результат — да, а игры нет».

Единственная проблема, по словам тренера, «в голове». Карпин уверен: «Лучше бы мы проиграли 0:3, но сыграли так, как планировали. То, что планировали… Окей, не могу сказать, чтобы владение мячом 50% у нас было, но чтобы хотя бы задерживался мяч на 5 секунд. У нас, по-моему, не было владения больше 5 секунд ни разу. И это точно не из-за мастерства игроков».

Когда Карпина спрашивают, не стоило ли подстроиться под хорватов и сыграть, например, в три защитника, он не считает, что в этом был смысл — хоть 8, хоть 10 защитников, все равно «оборонялись всей командой». «Проблема там, а не в схеме». Хотя в схеме 4−3−3 у него тоже появились сомнения. «Видимо, это дееспособный вариант до определенного момента».

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Сборная вообще не пыталась выйти с мячом на чужую половину поля, даже попыток не было (ни через фланг, ни через центр), а у Джикии и Дивеева всего одно взаимодействие за весь матч. Хотя Хорватия не показывала чего-то сверхъестественного, «можно было спокойно играть».

Мнение людей со стороны Карпина не особо интересует, но с некоторыми он согласен — например, с тем, что Евгений Ловчев назвал игру «говном». Правда, тренер чуть мягче — он считает это «катастрофой». По словам Карпина, поражение — заслуженное. «Обидно, что случилось именно так», но могло случиться и по-другому.

Игроки боятся — это главная причина поражения

Карпин отчасти согласился с Денисом Казанским, который предположил, что это может быть трусость. «У любого спросишь, скажет: “Я трус? Да нет, я-то не трус, вы чего?”. А потом на поле смотришь — никто под мяч не открывается. Это с чем связано?» — задается вопросом тренер.

Он пока не пришел к конкретной причине такой истории — анализирует и прорабатывает. «Но глобальная мысль одна: мы все равно — хочешь или не хочешь, нравится это кому-то или нет — боимся». При этом именно вопрос психологии Карпин с футболистами обговаривал — фобии есть у каждого: кто-то боится обструкции журналистов, кто-то — болельщиков, кто-то — громких имен, кто-то — ответственности. «У каждого свое, но, в конце концов, выливается в то, что было вчера».

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Для Карпина произошедшее было неожиданностью. «В этом сейчас самая главная проблема моей головы». Тренер считал, что эту фобию побороли, потому что после Словакии переключились на Словению и сделали свою работу качественно, но это ввело в заблуждение. «Видимо, все-таки ошибался», потому что с Хорватией психологические проблемы вылезли наружу. С настроем проблем не было — но надо еще «в мяч играть, а с этим проблемы были». Фобии берутся из головы, считает Карпин, и сейчас думает о том, «возможно ли это победить и надо ли мне это».

Давит и то, что в России к футболу относятся как к боям. Об этом Карпину говорили и игроки — например, Караваев рассказывал, что в Голландии и Чехии футбол — это игра, а в России с детства учат, что самое главное — результат. «Очки, победы — за это готовы убить друг друга».

Будущее Карпина в сборной под вопросом

Карпин намекнул, что может уйти из сборной — он не уверен, что ему надо играть здесь «в упрощенный футбол». Тренер сомневается, что может наладить игру и починить психологию не только за 4 месяца, но вообще за два года.

Я сейчас не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по тому, что было вчера. Поэтому я и говорю, что думаю, я в раздумьях
Валерий Карпин
главный тренер сборной России по футболу

«Я сейчас не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по тому, что было вчера. Поэтому я и говорю, что думаю, я в раздумьях».

Карпин действительно сомневается в том, что может остаться в сборной — он взял неделю на подумать. Но контракт у него действует до конца марта. Его сильнее всего разочаровала игра, а не результат.

Если б Кудряшов валялся с травмой, говорили бы, что не боец

Разумеется, Карпина спрашивали и про возможную замену Кудряшова. Но у сборной уже был уставший Фомин, которого планировали снять даже раньше, никто и не думал о возможной травме Кудряшова. «Где тонко, там и рвется», — грустно заметил тренер.

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Максимально надоевший за последние двое суток вопрос: а надо ли было падать Кудряшову, показывая, что у него травма? Карпин увел ситуацию в другую сторону: а если бы упал, а нам забили гол — все бы говорили, что «не боец».

При этом сам игрок извинился перед тренером. «Встретились в раздевалке: “Ладно, все, ничего, потом поговорим”. В аэропорту он извинился. Я говорю: “Федь, чего извиняться? Ну это футбол, бывает”.

Лидер сборной не показывает себя, Дзюбу пригласят только при хорошей форме

Как без вопросов про Дзюбу — Карпин говорит, что вопрос с ним в сборной не закрыт: его вполне могут вызвать и на стыки. «Он должен хорошо играть за “Зенит”, прям хорошо. Все». Сейчас он не в очень хорошей форме, поэтому его и не вызвали. Концептуально в составе должен быть форвард плана Смолова, но Дзюба и другие большие нападающие тоже могут быть вариантом.

Предметные вопросы были и еще про одного игрока — уже играющего за сборную при Карпине. От Александра Головина многие ждут более продуктивной игры — и главный тренер с этим согласен: «Мастеровитый футболист, который, к сожалению, в сборной не показывает все то, что может — именно в играх. Может намного больше».

На вопрос «Почему не показывает?» Карпин лишь развел руками. «Что я делаю не так? Пока не знаю».

Очень быстро разговор вышел на вопрос, кто должен быть лидером в сборной. Главный тренер заметил, что у нее он есть, но не играл так, как должен лидер. Возможно, речь шла как раз про Головина — но Карпин так и не сказал, кого имеет в виду.

В итоге, правда, отметил, что не обязательно каждому быть лидером: «Надо хотя бы под мяч открыться, получить его. Не надо вести, не надо ничего делать. Просто открыться, дать адрес. Все. Это могут все. Но вчера этого не делали — от вратаря до нападающего».

Максимилиан Алфимов

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