«Глобальная мысль одна: мы боимся». Глубокая рефлексия Карпина после проигрыша Хорватии

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин уже через сутки после поражения от Хорватии в важнейшем матче квалификации исповедовался в «Коммент. Шоу». Это пересказ самых важных слов тренера, точные цитаты выделены кавычками.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/prwCHq7dpXY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С Хорватией можно было спокойно играть, но ничего не получилось

Когда Карпина спросили про двоякое впечатление от игры, он удивился: «Почему двоякое впечатление? По-моему, однозначное. Даже когда мы у Словакии выиграли, двоякого впечатления не было никакого: результат — да, а игры нет».

Единственная проблема, по словам тренера, «в голове». Карпин уверен: «Лучше бы мы проиграли 0:3, но сыграли так, как планировали. То, что планировали… Окей, не могу сказать, чтобы владение мячом 50% у нас было, но чтобы хотя бы задерживался мяч на 5 секунд. У нас, по-моему, не было владения больше 5 секунд ни разу. И это точно не из-за мастерства игроков».

Когда Карпина спрашивают, не стоило ли подстроиться под хорватов и сыграть, например, в три защитника, он не считает, что в этом был смысл — хоть 8, хоть 10 защитников, все равно «оборонялись всей командой». «Проблема там, а не в схеме». Хотя в схеме 4−3−3 у него тоже появились сомнения. «Видимо, это дееспособный вариант до определенного момента».

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Сборная вообще не пыталась выйти с мячом на чужую половину поля, даже попыток не было (ни через фланг, ни через центр), а у Джикии и Дивеева всего одно взаимодействие за весь матч. Хотя Хорватия не показывала чего-то сверхъестественного, «можно было спокойно играть».

Мнение людей со стороны Карпина не особо интересует, но с некоторыми он согласен — например, с тем, что Евгений Ловчев назвал игру «говном». Правда, тренер чуть мягче — он считает это «катастрофой». По словам Карпина, поражение — заслуженное. «Обидно, что случилось именно так», но могло случиться и по-другому.

Игроки боятся — это главная причина поражения

Карпин отчасти согласился с Денисом Казанским, который предположил, что это может быть трусость. «У любого спросишь, скажет: “Я трус? Да нет, я-то не трус, вы чего?”. А потом на поле смотришь — никто под мяч не открывается. Это с чем связано?» — задается вопросом тренер.

Он пока не пришел к конкретной причине такой истории — анализирует и прорабатывает. «Но глобальная мысль одна: мы все равно — хочешь или не хочешь, нравится это кому-то или нет — боимся». При этом именно вопрос психологии Карпин с футболистами обговаривал — фобии есть у каждого: кто-то боится обструкции журналистов, кто-то — болельщиков, кто-то — громких имен, кто-то — ответственности. «У каждого свое, но, в конце концов, выливается в то, что было вчера».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CWTiL_6jhHO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CWTiL_6jhHO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CWTiL_6jhHO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Сборная России по футболу (@teamrussia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Карпина произошедшее было неожиданностью. «В этом сейчас самая главная проблема моей головы». Тренер считал, что эту фобию побороли, потому что после Словакии переключились на Словению и сделали свою работу качественно, но это ввело в заблуждение. «Видимо, все-таки ошибался», потому что с Хорватией психологические проблемы вылезли наружу. С настроем проблем не было — но надо еще «в мяч играть, а с этим проблемы были». Фобии берутся из головы, считает Карпин, и сейчас думает о том, «возможно ли это победить и надо ли мне это».

Давит и то, что в России к футболу относятся как к боям. Об этом Карпину говорили и игроки — например, Караваев рассказывал, что в Голландии и Чехии футбол — это игра, а в России с детства учат, что самое главное — результат. «Очки, победы — за это готовы убить друг друга».

Будущее Карпина в сборной под вопросом

Карпин намекнул, что может уйти из сборной — он не уверен, что ему надо играть здесь «в упрощенный футбол». Тренер сомневается, что может наладить игру и починить психологию не только за 4 месяца, но вообще за два года.

Я сейчас не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по тому, что было вчера. Поэтому я и говорю, что думаю, я в раздумьях Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу

«Я сейчас не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по тому, что было вчера. Поэтому я и говорю, что думаю, я в раздумьях».

Карпин действительно сомневается в том, что может остаться в сборной — он взял неделю на подумать. Но контракт у него действует до конца марта. Его сильнее всего разочаровала игра, а не результат.

Если б Кудряшов валялся с травмой, говорили бы, что не боец

Разумеется, Карпина спрашивали и про возможную замену Кудряшова. Но у сборной уже был уставший Фомин, которого планировали снять даже раньше, никто и не думал о возможной травме Кудряшова. «Где тонко, там и рвется», — грустно заметил тренер.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWQ_WKXoGs-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWQ_WKXoGs-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWQ_WKXoGs-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Сборная России по футболу (@teamrussia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Максимально надоевший за последние двое суток вопрос: а надо ли было падать Кудряшову, показывая, что у него травма? Карпин увел ситуацию в другую сторону: а если бы упал, а нам забили гол — все бы говорили, что «не боец».

При этом сам игрок извинился перед тренером. «Встретились в раздевалке: “Ладно, все, ничего, потом поговорим”. В аэропорту он извинился. Я говорю: “Федь, чего извиняться? Ну это футбол, бывает”.

Лидер сборной не показывает себя, Дзюбу пригласят только при хорошей форме

Как без вопросов про Дзюбу — Карпин говорит, что вопрос с ним в сборной не закрыт: его вполне могут вызвать и на стыки. «Он должен хорошо играть за “Зенит”, прям хорошо. Все». Сейчас он не в очень хорошей форме, поэтому его и не вызвали. Концептуально в составе должен быть форвард плана Смолова, но Дзюба и другие большие нападающие тоже могут быть вариантом.

Предметные вопросы были и еще про одного игрока — уже играющего за сборную при Карпине. От Александра Головина многие ждут более продуктивной игры — и главный тренер с этим согласен: «Мастеровитый футболист, который, к сожалению, в сборной не показывает все то, что может — именно в играх. Может намного больше».

На вопрос «Почему не показывает?» Карпин лишь развел руками. «Что я делаю не так? Пока не знаю».

Очень быстро разговор вышел на вопрос, кто должен быть лидером в сборной. Главный тренер заметил, что у нее он есть, но не играл так, как должен лидер. Возможно, речь шла как раз про Головина — но Карпин так и не сказал, кого имеет в виду.

В итоге, правда, отметил, что не обязательно каждому быть лидером: «Надо хотя бы под мяч открыться, получить его. Не надо вести, не надо ничего делать. Просто открыться, дать адрес. Все. Это могут все. Но вчера этого не делали — от вратаря до нападающего».