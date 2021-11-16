«Сафонов был невероятен». Теперь у России точно есть сильный вратарь

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В это трудно поверить, но ещё полгода назад Станислава Черчесова закидывали вопросами о возвращении Игоря Акинфеева. Бывший тренер сам говорил с героем ЧМ-2018, просил ассистентов и даже выбирал его лучшим игроком 2020 года в России — не помогло. Вратарь ЦСКА устал от войн и не захотел возвращаться к полевому командиру.

Игнор Черчесова

Станислав имел несколько кандидатов на позицию вратаря, но ни одного очевидного. Из-за грубых ляпов в матче с Сербией (0:5) Гильерме перестал приглашаться в сборную. Видимо, как любил говорить Черчесов, вратарь неправильно отреагировал на ошибки. Хотя и проводил весной один из самых сильных отрезков в карьере. Из-за этого первой опцией неожиданно стал Антон Шунин, с которым Станислав работал ещё в «Динамо» и видел в нём стабильного вратаря, который не подведёт в трудный момент. Хотя всем было очевидно, что в РПЛ есть голкиперы сильнее. И когда стало понятно, что Акинфеева не будет, Черчесова замучили вопросами о Сафонове.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPn77ZXFk3V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Матвей Сафонов (@motya_39)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Станислав держался. У него было два важных аргумента, почему Матвей не приглашается в сборную, а когда приглашается — не играет. Первый — он основной голкипер молодежки, поэтому должен помогать им. Второй — всему своё время. Но вне плана Черчесова время Матвея пришло по ходу Евро-2020, когда после неудачной игры Шунина с Бельгией (0:3) на второй матч — с финнами (1:0) — в старте вышел Сафонов.

И сразу удивил своей уверенной игрой. Никакого волнения. Да, Финляндия почти не атаковала и только раз ударила в створ. Однако Матвей органично вписался в командные действия — управлял обороной и быстро начинал атаки, выбрасывая мяч руками. Следующий кошмарный матч с Данией (1:4) лучше не вспоминать. Но и там он был одним из лучших.

Лучший при Карпине

В тот момент многие сделали важное умозаключение: при любых раскладах он уже — основной вратарь сборной. Тем неожиданнее, что Виталий Кафанов проигнорировал Сафонова и не пригласил его на первые матчи под руководством Карпина.

«В двух из первых трех матчей РПЛ Матвей сыграл не очень хорошо: с “Химками” и “Зенитом”. Допустил ошибки, которые напрямую повлияли на результат. Не надо опережать события. Каждый голкипер должен понимать, что для сборной есть главный критерий. Нужно играть стабильно, допускать меньше голевых ошибок и действовать надежно длительный период времени», — так объяснял Кафанов своё решение в интервью «Чемпионату».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUzR4oaohca/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUzR4oaohca/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUzR4oaohca/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Сборная России по футболу (@teamrussia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У Сафонова получилось решить проблемы за месяц. В октябрьских матчах отбора он посадил на скамейку Гильерме и затащил со Словакией (1:0). Со Словений (2:1) было чуть проще, но спасения тоже потребовались.

Потом — Кипр (6:0). И классный сейв в конце первого тайма. Уже после появилось милое видео, где Кафанов ещё перед матчем объясняет Сафонову, что любой защитник может ошибиться. И важно не терять концентрацию в любых ситуациях.

Лучший в Сплите

С Хорватией (0:1) Матвей также сыграл мощно — пять отраженных ударов. При этом сделал самый крутой финт матча в первом тайме, когда устал от неспособности защитников начинать атаки. Он сам отбежал от ворот на 25 метров и сделал первый пас. А параллельно классно вводил мяч руками.

Любой другой вратарь в такой ответственный момент мог занервничать. У Матвея не такой большой международный опыт и ещё меньше — опыт игры в ливень на разваливающемся поле. Но это не помешало ему сыграть уверенно. А после получить награду лучшему игроку матча.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWRPog3MBhw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWRPog3MBhw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWRPog3MBhw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Забей / Футбольная инфографика (@nu_zabey)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«На сегодняшний момент можно сказать, что Сафонов — вратарь номер один. Дальше — всё будет зависеть от него. На первый сбор он не попал даже в пятёрку вратарей. Я очень рад, что та ситуация заставила его выжать из себя максимум и заставила работать. К следующему сбору он уже был первый. Повторюсь, всё зависит от Матвея. Ливень? Сложно было играть. Он говорил, что не было быстроты в ногах во втором тайме. Было тяжело добраться на подачах.



В моменте с обыгрышем нападающего в первом тайме он всё делал правильно. Я ему сказал, что он очень смело играл. Если бы он тогда не обыграл нападающего, его бы накрыли. Тренеры вратарей всегда говорят, что вратари должны обострять игру и делать её более опасной. Если мы говорим о вводе мяча в игру. Мы сейчас говорили с Матвеем в самолёте. И я сказал, что хотел бы, чтобы другие вратари, смотря на него, начинали играть так же», — сказал после возвращения из Сплита Кафанов.

А сразу после матча голкипера похвалил Деян Ловрен.

«Это была сложная игра. С первой минуты показали свое качество, создали огромное количество моментов. Но Сафонов был сегодня просто невероятен. Во втором тайме очень сложно стало играть из-за дождя, поле было ужасным. Но все вместе мы заслужили победу. Россия — хорошая команда, но мы были лучше, с нами были фанаты, которые сделали достижение итогового успеха легче», — сказал Ловрен.

Теперь уже вряд ли кто-то сомневается, что Сафонов — первый номер на долгие годы. Сборная наконец-то получила равноценную замену Акинфееву.