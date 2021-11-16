Карпин отказался принимать извинения Кудряшова за автогол

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Специалист рассказал, что Кудряшов подошел к нему перед вылетом в Москву и захотел извиниться. Карпин отказался принимать извинения игрока, заявив, что это футбол, и такая ошибка могла случиться с каждым.

Автогол Кудряшова стал единственным мячом, забитым в матче заключительного тура отбора к ЧМ-2022. Победа позволила хорватской сборной опередить команду Карпина и занять первое место в группе H.