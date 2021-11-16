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12:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Карпин отказался принимать извинения Кудряшова за автогол

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу» оценил действия защитника команды Федора Кудряшова в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Специалист рассказал, что Кудряшов подошел к нему перед вылетом в Москву и захотел извиниться. Карпин отказался принимать извинения игрока, заявив, что это футбол, и такая ошибка могла случиться с каждым.

Автогол Кудряшова стал единственным мячом, забитым в матче заключительного тура отбора к ЧМ-2022. Победа позволила хорватской сборной опередить команду Карпина и занять первое место в группе H.

Сборная России продолжит борьбу за право выступить на чемпионате мира в стыковых матчах. В полуфинале российские футболисты могут встретиться с Шотландией, Чехией, Швецией и Австрией. В финале россияне могут сыграть с Северной Македонией, Польшей и Португалией.

Хорватия
1:0
Первый тайм: 0:0
Россия
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