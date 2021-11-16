Сборная России не сыграет с Италией или Португалией в полуфинале стыков ЧМ-2022, но может встретиться с ними в финале

Сборные России, Португалии, Италии и Шотландии будут сеяными при жеребьевке. Сборные Австрии и Северной Македонии будут несеяными.
Также в стыковых матчах примут участие Чехия, Швеция, Уэльс и Польша. Пока неизвестно, попадут они в число сеяных или несеяных. Это будет определено, когда сформируется окончательный список команд, которые сыграют в стыках — сегодня станут известны последние два участника.
12 команд сформируют шесть полуфинальных пар. Сеяные команды получат преимущество — проведут полуфинал на своем поле. Шесть победителей пробьются в финал плей-офф, сформировав три пары. Победитель каждой из них выйдет в финальную часть чемпионата мира.
Сборная России, таким образом, точно не сыграет с Португалией или Италией в полуфинале плей-офф, так как все эти команды будут сеяными при жеребьевке, однако может встретиться с одной из этих сборных в финале.