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12:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сантуш заявил о нежелании играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш заявил, что не хочет встречаться с командой России в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира в Катаре.

Россия
ПортугалияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Португальцы и россияне заняли вторые места в своих отборочных группах и поборются в стыковых матчах с участием 12 команд за три путевки на ЧМ-2022 в следующем году.

«Спасибо за поддержку и уверенность в нашем успехе! Действительно, непростой момент, но мы не теряем оптимизма, — цитирует португальца Дмитрий Аленичев в своей колонке в газете “Спорт-Экспресс”. — Не хочется встречаться в стыках со сборной России, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха».

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Полностью состав участников стыковых матчей определится по окончании отборочного турнира во вторник. Жеребьевка «стыков» состоится 26 ноября, сами встречи пройдут в конце марта. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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