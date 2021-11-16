Сантуш заявил о нежелании играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ

Португальцы и россияне заняли вторые места в своих отборочных группах и поборются в стыковых матчах с участием 12 команд за три путевки на ЧМ-2022 в следующем году.

«Спасибо за поддержку и уверенность в нашем успехе! Действительно, непростой момент, но мы не теряем оптимизма, — цитирует португальца Дмитрий Аленичев в своей колонке в газете “Спорт-Экспресс”. — Не хочется встречаться в стыках со сборной России, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха».

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