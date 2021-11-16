Сантуш заявил о нежелании играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ

Португальцы и россияне заняли вторые места в своих отборочных группах и поборются в стыковых матчах с участием 12 команд за три путевки на ЧМ-2022 в следующем году.
«Спасибо за поддержку и уверенность в нашем успехе! Действительно, непростой момент, но мы не теряем оптимизма, — цитирует португальца Дмитрий Аленичев в своей колонке в газете “Спорт-Экспресс”. — Не хочется встречаться в стыках со сборной России, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха».
Полностью состав участников стыковых матчей определится по окончании отборочного турнира во вторник. Жеребьевка «стыков» состоится 26 ноября, сами встречи пройдут в конце марта. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.