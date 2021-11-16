Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Босния и Герцеговина
Украина
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Финляндия
Франция
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Чехия
Эстония
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Уэльс
Бельгия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Гибралтар
Латвия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Черногория
Турция
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Нидерланды
Норвегия
Все события
14:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Украина — мимо ЧМ-2022? Расклады перед последними матчами отбора

Украинцам надо побеждать Боснию и надеяться на французов.

Украина
Нидерланды
Турция
Норвегия
Уэльс
Чехия
ФранцияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

16 ноября — последний игровой день отборочного цикла ЧМ-2022 в Европе. Во вторник будут сыграны заключительные матчи в группах D, Е и G, в том числе решится судьба сборной Украины. Рассказываем, за какими играми стоит пристально следить и какие у кого шансы поехать в Катар.

Украине нужна помощь Франции

Сборная Франции, являющаяся фаворитом группы D, три раза споткнулась, сыграв дважды вничью с Украиной и один раз — с Боснией и Герцеговиной (счёт всех матчей — 1:1). Однако в итоге команда Дешама смогла занять первое место и завоевала прямую путёвку за тур до конца отбора.

Группа D

МестоКомандаИВНПРМО
1Франция743016-315
2Финляндия732210-811
3Украина71609-89
4Босния и Герцеговина71429-107
5Казахстан80355-203

Оставшиеся матчи:

  • 16 ноября, 22:45. Финляндия — Франция
  • 16 ноября, 22:45. Босния и Герцеговина — Украина

За вторую строчку в группе D борются сборные Финляндии и Украины. Вот какие есть варианты.

  • Первый: Украина не выигрывает у Боснии и/или Финляндия побеждает Францию. Тогда в стыки отправляются финны.
  • Второй: Украина побеждает Боснию, а финны проигрывают Франции. Тогда в стыках Украина.
  • Третий: Украина побеждает Боснию, финны играют вничью с Францией. Команды набирают одинаковое количество очков, надо считать мячи. Первый пункт: разница забитых и пропущенных. При равенстве — второй пункт: количество забитых. Если и тут равенство, то по личным встречам второе место достаётся Украине.

Чехия и Уэльс — в стыковых матчах

В группе E уже всё решено: Бельгия получила прямую путёвку, а Уэльс и Чехия сыграют в стыковых матчах. Подобная ситуация возникла, так как любая из команд получит одну из двух путёвок, выделенных на Лигу наций. Предстоящий вечер только определит, кто из них отправится в стыки со второго места.

Группа Е

МестоКомандаИВНПРМО
1Бельгия761024-519
2Уэльс742113-814
3Чехия732212-911
4Эстония71159-194
5Беларусь81077-243

Оставшиеся матчи:

  • 16 ноября, 22:45. Уэльс — Бельгия
  • 16 ноября, 22:45. Чехия — Эстония

Кто займёт первое место в группе G: Нидерланды, Турция или Норвегия?

А вот здесь пока ничего не ясно — три сборные имеют шансы на выход с первого места. Вариантов много, но наиболее вероятный — Нидерланды выйдут с первого места, а Турция со второго.

Группа G

МестоКомандаИВНПРМО
1Нидерланды962131-820
2Турция953125-1518
3Норвегия953115-618
4Черногория933313-1312
5Латвия91358-136
6Гибралтар90093-400

Оставшиеся матчи:

  • 16 ноября, 22:45. Нидерланды — Норвегия
  • 16 ноября, 22:45. Черногория — Турция
  • 16 ноября, 22:45. Гибралтар — Латвия

Согласно регламенту ФИФА, при равенстве очков у двух и более команд последовательно применяются следующие критерии:

  • разница мячей;
  • забитые мячи;
  • результаты очных встреч между соответствующими командами: очки, разница мячей, забитые голы; если равенство только между двумя командами — мячи на выезде;
  • рейтинг фэйр-плей;
  • жребий.

Павел Прохоров

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь