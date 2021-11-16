Украина — мимо ЧМ-2022? Расклады перед последними матчами отбора
Украинцам надо побеждать Боснию и надеяться на французов.
Украинцам надо побеждать Боснию и надеяться на французов.
16 ноября — последний игровой день отборочного цикла ЧМ-2022 в Европе. Во вторник будут сыграны заключительные матчи в группах D, Е и G, в том числе решится судьба сборной Украины. Рассказываем, за какими играми стоит пристально следить и какие у кого шансы поехать в Катар.
Сборная Франции, являющаяся фаворитом группы D, три раза споткнулась, сыграв дважды вничью с Украиной и один раз — с Боснией и Герцеговиной (счёт всех матчей — 1:1). Однако в итоге команда Дешама смогла занять первое место и завоевала прямую путёвку за тур до конца отбора.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Франция
|7
|4
|3
|0
|16-3
|15
|2
|Финляндия
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|3
|Украина
|7
|1
|6
|0
|9-8
|9
|4
|Босния и Герцеговина
|7
|1
|4
|2
|9-10
|7
|5
|Казахстан
|8
|0
|3
|5
|5-20
|3
Оставшиеся матчи:
За вторую строчку в группе D борются сборные Финляндии и Украины. Вот какие есть варианты.
В группе E уже всё решено: Бельгия получила прямую путёвку, а Уэльс и Чехия сыграют в стыковых матчах. Подобная ситуация возникла, так как любая из команд получит одну из двух путёвок, выделенных на Лигу наций. Предстоящий вечер только определит, кто из них отправится в стыки со второго места.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Бельгия
|7
|6
|1
|0
|24-5
|19
|2
|Уэльс
|7
|4
|2
|1
|13-8
|14
|3
|Чехия
|7
|3
|2
|2
|12-9
|11
|4
|Эстония
|7
|1
|1
|5
|9-19
|4
|5
|Беларусь
|8
|1
|0
|7
|7-24
|3
Оставшиеся матчи:
А вот здесь пока ничего не ясно — три сборные имеют шансы на выход с первого места. Вариантов много, но наиболее вероятный — Нидерланды выйдут с первого места, а Турция со второго.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Нидерланды
|9
|6
|2
|1
|31-8
|20
|2
|Турция
|9
|5
|3
|1
|25-15
|18
|3
|Норвегия
|9
|5
|3
|1
|15-6
|18
|4
|Черногория
|9
|3
|3
|3
|13-13
|12
|5
|Латвия
|9
|1
|3
|5
|8-13
|6
|6
|Гибралтар
|9
|0
|0
|9
|3-40
|0
Оставшиеся матчи:
Согласно регламенту ФИФА, при равенстве очков у двух и более команд последовательно применяются следующие критерии:
Павел Прохоров