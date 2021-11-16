Украина — мимо ЧМ-2022? Расклады перед последними матчами отбора

16 ноября — последний игровой день отборочного цикла ЧМ-2022 в Европе. Во вторник будут сыграны заключительные матчи в группах D, Е и G, в том числе решится судьба сборной Украины. Рассказываем, за какими играми стоит пристально следить и какие у кого шансы поехать в Катар.

Украине нужна помощь Франции

Сборная Франции, являющаяся фаворитом группы D, три раза споткнулась, сыграв дважды вничью с Украиной и один раз — с Боснией и Герцеговиной (счёт всех матчей — 1:1). Однако в итоге команда Дешама смогла занять первое место и завоевала прямую путёвку за тур до конца отбора.

Группа D Место Команда И В Н П РМ О 1 Франция 7 4 3 0 16-3 15 2 Финляндия 7 3 2 2 10-8 11 3 Украина 7 1 6 0 9-8 9 4 Босния и Герцеговина 7 1 4 2 9-10 7 5 Казахстан 8 0 3 5 5-20 3

Оставшиеся матчи:

16 ноября, 22:45. Финляндия — Франция

16 ноября, 22:45. Босния и Герцеговина — Украина

За вторую строчку в группе D борются сборные Финляндии и Украины. Вот какие есть варианты.

Первый: Украина не выигрывает у Боснии и/или Финляндия побеждает Францию. Тогда в стыки отправляются финны.

Украина не выигрывает у Боснии и/или Финляндия побеждает Францию. Тогда в стыки отправляются финны. Второй: Украина побеждает Боснию, а финны проигрывают Франции. Тогда в стыках Украина.

Украина побеждает Боснию, а финны проигрывают Франции. Тогда в стыках Украина. Третий: Украина побеждает Боснию, финны играют вничью с Францией. Команды набирают одинаковое количество очков, надо считать мячи. Первый пункт: разница забитых и пропущенных. При равенстве — второй пункт: количество забитых. Если и тут равенство, то по личным встречам второе место достаётся Украине.

Чехия и Уэльс — в стыковых матчах

В группе E уже всё решено: Бельгия получила прямую путёвку, а Уэльс и Чехия сыграют в стыковых матчах. Подобная ситуация возникла, так как любая из команд получит одну из двух путёвок, выделенных на Лигу наций. Предстоящий вечер только определит, кто из них отправится в стыки со второго места.

Группа Е Место Команда И В Н П РМ О 1 Бельгия 7 6 1 0 24-5 19 2 Уэльс 7 4 2 1 13-8 14 3 Чехия 7 3 2 2 12-9 11 4 Эстония 7 1 1 5 9-19 4 5 Беларусь 8 1 0 7 7-24 3

Оставшиеся матчи:

16 ноября, 22:45. Уэльс — Бельгия

16 ноября, 22:45. Чехия — Эстония

Кто займёт первое место в группе G: Нидерланды, Турция или Норвегия?

А вот здесь пока ничего не ясно — три сборные имеют шансы на выход с первого места. Вариантов много, но наиболее вероятный — Нидерланды выйдут с первого места, а Турция со второго.

Группа G Место Команда И В Н П РМ О

1 Нидерланды 9 6 2 1 31-8 20

2 Турция 9 5 3 1 25-15 18

3 Норвегия 9 5 3 1 15-6 18

4 Черногория 9 3 3 3 13-13 12

5 Латвия 9 1 3 5 8-13 6

6 Гибралтар 9 0 0 9 3-40 0

Оставшиеся матчи:

16 ноября, 22:45. Нидерланды — Норвегия

16 ноября, 22:45. Черногория — Турция

16 ноября, 22:45. Гибралтар — Латвия

Согласно регламенту ФИФА, при равенстве очков у двух и более команд последовательно применяются следующие критерии:

разница мячей;

забитые мячи;

результаты очных встреч между соответствующими командами: очки, разница мячей, забитые голы; если равенство только между двумя командами — мячи на выезде;

рейтинг фэйр-плей;

жребий.