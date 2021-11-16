В правительстве РФ отреагировали на заявление Карпина о возможном уходе из сборной России

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Валерий Карпин 15 ноября заявил, что сомневается, стоит ли ему продолжать занимать должность главного тренера сборной России.

Проделана большая работа этим тренерским штабом, достаточно успешная работа. Всегда сложно создавать атмосферу единения в команде, создавать понимание между тренером и игроками. Я готов с поддержкой принять любое решение тренерского штаба и российского футбольного союза Олег Матыцин министр спорта РФ

«Проделана большая работа этим тренерским штабом, достаточно успешная работа. Всегда сложно создавать атмосферу единения в команде, создавать понимание между тренером и игроками. Я готов с поддержкой принять любое решение тренерского штаба и российского футбольного союза», — цитирует Матыцина NEWS.ru.