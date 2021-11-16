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13:36 (мск), источник: Sport24

В правительстве РФ отреагировали на заявление Карпина о возможном уходе из сборной России

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России.

Россия
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Валерий Карпин 15 ноября заявил, что сомневается, стоит ли ему продолжать занимать должность главного тренера сборной России.

Проделана большая работа этим тренерским штабом, достаточно успешная работа. Всегда сложно создавать атмосферу единения в команде, создавать понимание между тренером и игроками. Я готов с поддержкой принять любое решение тренерского штаба и российского футбольного союза
Олег Матыцин
министр спорта РФ

«Проделана большая работа этим тренерским штабом, достаточно успешная работа. Всегда сложно создавать атмосферу единения в команде, создавать понимание между тренером и игроками. Я готов с поддержкой принять любое решение тренерского штаба и российского футбольного союза», — цитирует Матыцина NEWS.ru.

14 ноября сборная России проиграла на выезде Хорватии со счетом 0:1 из-за гола в свои ворота и отправилась в стыковые матчи.

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