Почему развалилась лучшая сборная Европы. Нужно ли России бояться Италию в стыках
Итальянцы могут пропустить второй чемпионат мира подряд.
Итальянцы могут пропустить второй чемпионат мира подряд.
Сборная Италии не сумела получить прямую путевку на чемпионат мира 2022. Первое место в группе заняла Швейцария, а вот команда Роберто Манчини отправляется в стыковые матчи. И да, возможно именно с Италией там предстоит встретиться сборной России. Случится ли это — узнаем 26 ноября после жеребьевки.
Для многих стало шоком то, что сборная Италии не смогла спокойно завершить отбор на ЧМ. Не прошло и полгода с того момента, как итальянцы влюбили в себя всех на Евро-2020 и выиграли турнир. От той легкости не осталось и следа — в 5 осенних матчах квалификации Италия одержала всего одну победу (над Литвой) и после 0:0 со сборной Северной Ирландии в последнем туре уступила первое место в группе Швейцарии.
Давайте разбираться, что случилось с лучшей сборной Европы и стоит ли ее опасаться нашей национальной команде. Причин спада несколько.
На Евро-2020 сборная Италии предстала в новом обличье. Под руководством Роберто Манчини итальянцы отошли от классики и перестали делать ставку на глухую оборону. Чемпионом Европы «скуадра адзурра» стала в эффектном атакующем стиле — с поставленной позиционной атакой и высоким прессингом.
Но после Евро что-то сломалось. До чемпионата Европы Италия спокойно разобралась с Северной Ирландией, Болгарией и Литвой (все победы — 2:0). После — забили 7 голов в 5 матчах. 5 из которых — в ворота Литвы. Притом 2 матча (с Швейцарией и Северной Ирландией) итальянцы закончили и вовсе без забитых мячей.
С форвардами у Манчини действительно проблема. Раньше главным бомбардиром команды был Чиро Иммобиле, но форвард «Лацио» в осенней части отбора не забил ни разу в трех матчах, а заключительные две игры пропустил из-за травмы. Других страйкеров у Манчини не нашлось: Мойзе Кин за весь отбор забил два мяча — оба в матче с Литвой; Распадори и Скамакка пока что слишком молоды и неопытны; так и не перешедший в «Зенит» Белотти за полтора года забил всего 15 мячей.
Наметился спад и у других лидеров в группе атаки. Лоренцо Инсинье не зажигает в «Наполи» на фоне скандала с не продлением контракта. Это переносится и на сборную — за весь отбор Лоренцо не забил ни разу, а в осенней части сподобился лишь на одну голевую. Совсем не идет и у Доменико Берарди. Единственным живчиком в атаке Италии все это время оставался лишь Федерико Кьеза. Но и он пока не способен в одиночку решать исходы матчей, в которых у команды не идет в атаке.
В осенней части отбора сборная Италии забивала исключительно со стандартных положений. Это — еще один маркер, подчеркивающий проблемы сборной. После травмы Иммобиле Манчини постарался вернуться к концепции с ложной девяткой в атаке. После такого перестроения Италия вернулась в игру в финале Евро-2020.
Но, кажется, соперники хорошо изучили стиль Италии и теперь подстраиваются под него, плотно играя в зонной обороне. В последнем матче с Северной Ирландией Манчини тасовал позиции атакующей тройки Инсинье — Берарди — Кьеза, каждый из которых ситуативно оказывался на позиции нападающего или менял фланг. Но это не работало — соперник просто окопался на своей половине поля и не давал итальянцам пространства. Как взламывать такой низкий блок итальянцы так и не придумали. Те же самые проблемы команда испытывала и в матче с Болгарией (1:1) и в обоих играх со Швейцарией (0:0, 1:1).
Не знает Италия и что делать, если игра не идет у Жоржиньо. Претендующий на «Золотой мяч» бразилец проводит не лучший отрезок сезона, и без его активного влияния на игру Италия не может взвинтить темп и регулярно разбивать давление соперника. Отсюда — проблемы со вскрытием глухой обороны и стерильное владение без создания опасных моментов.
Этот фактор тоже нельзя обходить стороной. Про потерю Иммобиле мы уже рассказали, но она — не единственная в сборной Италии. Перед игрой с Северной Ирландией «скаудра» не досчиталась аж 9 игроков. В том числе ключевого полузащитника Верратти и капитана Джорджо Кьеллини.
Плюс давно не может помочь сборной получивший травму еще на Евро Леонардо Спинаццола — один из самых острых игроков в сборной Италии. Так что сборная Италии в осенней части квалификации уже не обладала той мощью, что на Евро. И Манчини не сумел найти новых ресурсов.
Вероятно, для многих игроков сборной Италии, даже для ветеранов, играть в статусе действующих чемпионов Европы сложнее, чем в роли претендентов на титул. После нулей с Северной Ирландией на это жирно намекнул Леонардо Бонуччи:
«Мы должны перезарядить батарейки, вновь отыскать в нашей игре решимость и радость, которые были с нами на Евро-2020. Мы играли от души, а не под давлением и необходимостью что-то доказывать. Возможно, из-за титула чемпионов Европы мы неосознанно в чем-то изменились. Нам надо избавиться от давления и играть свободно, иначе мы постоянно будем сомневаться в себе. Я убежден, что если нам удастся вернуть любовь к футболу и единство команды, мы не только сможем попасть на чемпионат мира, но еще и хорошо выступить там».
Немаловажный фактор в футболе. Сборная Италии могла досрочно снимать вопрос о выходе на ЧМ напрямую, если бы хоть раз обыграла главного конкурента — Швейцарию. Но случился Жоржиньо и два нереализованных пенальти в двух важнейших играх. В первом матче италобразильца перехитрил Ян Зоммер, поймавший бьющего на его технике исполнения. Во второй игре Жоржиньо не справился с нервами и зарядил мяч выше перекладины. Итог — две ничьи и Швейцария отправляется на ЧМ.
В Италии Жоржиньо считают одним из главных антигероев квалификации — и не только из-за не забитых важнейших пенальти. После Евро-2020 казалось, что опорник «Челси» — один из претендентов на «Золотой мяч». Сейчас эти разговоры поутихли.
«Нам нужно заново открыть в себе то, что отличало нас до сих пор, — сказал после Северной Ирландии Роберто Манчини. — Мы спокойны и ждем март месяц. Я полностью уверен, что сборная Италии попадет на чемпионат мира, и, возможно, даже выиграет его».
Манчини и его команде пора набирать обороты. Четыре года назад сборная Италии погрузила в уныние всю страну, впервые за 60 лет не сумев отобраться на ЧМ. И тоже вылетела в стыках. Второго такого позора итальянцы не перенесут.
Стоит ли опасаться сборной России Италию в том случае, если мы напоремся на нее в стыковых играх? Определенно, да. Итальянцы сейчас не так сильны, как во время Евро. Но до мартовских матчей еще много времени, и у Манчини будет время перезагрузить своих ребят и нащупать прежнюю игру. Но бороться с этой командой можно, и пример перед Карпиным лежит на поверхности — нужно лишь пересмотреть последние матчи итальянцев. Швейцария, Болгария и Северная Ирландия ярко подсветили слабые стороны чемпионов Европы.
Марк Бессонов.