Карпин: был уверен, что Россия пройдет Хорватию

«Откровенно говоря, я был уверен, что мы пройдём Хорватию. Уверенность была до игры с ними. Эта уверенность основывалась на победе над Словенией. Уровень наших игроков точно выше того, что вы увидели вчера в игре с Хорватией. Это показал матч в Мариборе. Но если со Словенией мы не боялись сделать три передачи между двумя центральным защитниками, то вчера Джикия и Дивеев сделали один пас между собой», — приводит слова Карпина Sport24.