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15:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин: был уверен, что Россия пройдет Хорватию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что был уверен в победе своей команды в борьбе за прямую путёвку на чемпионат мира — 2022 c Хорватией.

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Напомним, решающая встреча соперников завершилась минимальной победой хорватов (1:0), поэтому сборной России предстоит сыграть в стыковых матчах квалификации ЧМ.

«Откровенно говоря, я был уверен, что мы пройдём Хорватию. Уверенность была до игры с ними. Эта уверенность основывалась на победе над Словенией. Уровень наших игроков точно выше того, что вы увидели вчера в игре с Хорватией. Это показал матч в Мариборе. Но если со Словенией мы не боялись сделать три передачи между двумя центральным защитниками, то вчера Джикия и Дивеев сделали один пас между собой», — приводит слова Карпина Sport24.

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Хорватия
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Первый тайм: 0:0
Россия
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