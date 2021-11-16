Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Босния и Герцеговина
Украина
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Финляндия
Франция
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Чехия
Эстония
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Уэльс
Бельгия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Гибралтар
Латвия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Черногория
Турция
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Нидерланды
Норвегия
Все события
15:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Червиченко: про чемпионат мира сборной России нужно забыть. Миссия невыполнима

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы сборной России в стыковых матчах квалификации на чемпионат мира — 2022.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Напомним, команда Валерия Карпина заняла второе место в группе, уступив прямую путёвку на ЧМ сборной Хорватии в последнем матче группового этапа.

«Есть цикл американских фильмов “Миссия невыполнима” — это про нас. Шансы? Он у нас был. Теперь шансов в три-четыре раза меньше, чем были в матче с Хорватией. Про чемпионат мира нужно забыть и принять за должное, что мы никуда не едем. Из всех команд, с кем мы могли бы побороться, даже преодолев эту трусость, мы можем победить Северную Македонию, Шотландию или Уэльс. Про остальных можно забывать, сборная России их не пройдёт», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Читайте также
Хорватия
1:0
Первый тайм: 0:0
Россия
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь