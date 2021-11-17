Сборная Нидерландов по футболу вышла на чемпионат мира 2022 года

В заключительном матче группового этапа нидерландские футболисты дома со счетом 2:0 обыграли команду Норвегии. Второе место заняла сборная Турции, победившая в гостях черногорцев со счетом 2:1. Турецкие футболисты поборются за право сыграть на чемпионате мира в стыковых матчах.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира также квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании и Англии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.