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01:00 (мск), источник: ТАСС

Сборная Нидерландов по футболу вышла на чемпионат мира 2022 года

ТАСС, 17 ноября. Сборная Нидерландов по футболу заняла первое место в группе G и напрямую вышла на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

НидерландыОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

В заключительном матче группового этапа нидерландские футболисты дома со счетом 2:0 обыграли команду Норвегии. Второе место заняла сборная Турции, победившая в гостях черногорцев со счетом 2:1. Турецкие футболисты поборются за право сыграть на чемпионате мира в стыковых матчах.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира также квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании и Англии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.

Нидерланды
2:0
Первый тайм: 0:0
Норвегия
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