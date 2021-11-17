Стали известны потенциальные соперники сборной России по стыковым матчам

Матчами во вторник завершился отборочный турнир чемпионата мира в зоне УЕФА. Прямые путевки на первенство в Катаре завоевали победители групп — сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Хорватии, Англии и Германии.

В стыковых матчах выступят команды, ставшие в своих группах вторыми. Кроме сборной России, это команды Португалии, Швеции, Италии, Украины, Уэльса, Шотландии, Турции, Польши и Северной Македонии. Также в плей-офф сыграют сборные Чехии и Австрии, которые стали лучшими командами из числа победителей групп Лиги наций, не сумевших отобраться на чемпионат мира через квалификацию.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет в Цюрихе 26 ноября и начнется в 19:00 мск. При жеребьевке 12 команд — участниц плей-офф будут разбиты на три пути по четыре сборные. В каждом пути соревнования пройдут в формате плей-офф (полуфиналы и финал). При жеребьевке будет шесть сеяных и шесть несеяных команд. Сеяные сборные будут играть полуфинальные матчи на своих полях.