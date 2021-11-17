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01:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны потенциальные соперники сборной России по стыковым матчам

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Стали известны потенциальные соперники сборной России по стыковым матчам за право выступить в финальной части футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Матчами во вторник завершился отборочный турнир чемпионата мира в зоне УЕФА. Прямые путевки на первенство в Катаре завоевали победители групп — сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Хорватии, Англии и Германии.

В стыковых матчах выступят команды, ставшие в своих группах вторыми. Кроме сборной России, это команды Португалии, Швеции, Италии, Украины, Уэльса, Шотландии, Турции, Польши и Северной Македонии. Также в плей-офф сыграют сборные Чехии и Австрии, которые стали лучшими командами из числа победителей групп Лиги наций, не сумевших отобраться на чемпионат мира через квалификацию.

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Жеребьевка стыковых матчей пройдет в Цюрихе 26 ноября и начнется в 19:00 мск. При жеребьевке 12 команд — участниц плей-офф будут разбиты на три пути по четыре сборные. В каждом пути соревнования пройдут в формате плей-офф (полуфиналы и финал). При жеребьевке будет шесть сеяных и шесть несеяных команд. Сеяные сборные будут играть полуфинальные матчи на своих полях.

Сеяными стали команды, показавшие лучший результат из числа тех, кто занял вторые места в своих отборочных группах. При подсчете очков были отброшены результаты матчей команд против тех, кто занял в своих группах шестые места. Сборная России стала сеяной командой, в полуфинале ее соперниками могут стать турки, поляки, северомакедонцы, австрийцы и чехи. В число несеяных команд также попала сборная Украины, но согласно регламенту УЕФА россияне и украинцы будут разведены по разным путям.

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