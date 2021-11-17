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19:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Судей матча между сборными Аргентины и Бразилии отстранили от работы

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Арбитры матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Бразилии по футболу отстранены от работы на неопределенный срок, сообщает Marca.

Аргентина
БразилияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Матч состоялся во вторник в аргентинском Сан-Хуане и завершился нулевой ничьей. Главный арбитр встречи уругваец Андрес Кунья во время игры не заметил, как защитник сборной Аргентины Николас Отаменди ударил локтем в лицо полузащитника бразильской команды Рафинью. Видеоассистент арбитра уругваец Эстебан Остохич не обратил внимание Куньи на этот эпизод. Оба арбитра были отстранены на неопределенный срок судейской комиссией Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Сборная Аргентины после данного матча обеспечила себе участие в чемпионате мира-2022 в Катаре. Команда Бразилии квалифицировалась на турнир ранее.

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