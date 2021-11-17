Судей матча между сборными Аргентины и Бразилии отстранили от работы

Матч состоялся во вторник в аргентинском Сан-Хуане и завершился нулевой ничьей. Главный арбитр встречи уругваец Андрес Кунья во время игры не заметил, как защитник сборной Аргентины Николас Отаменди ударил локтем в лицо полузащитника бразильской команды Рафинью. Видеоассистент арбитра уругваец Эстебан Остохич не обратил внимание Куньи на этот эпизод. Оба арбитра были отстранены на неопределенный срок судейской комиссией Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).