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21:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Дании на ЧМ заменит логотипы спонсоров на форме на лозунги в защиту прав человека

Датский футбольный союз (DBU) на официальном сайте сообщил, что сборная откажется от спонсорских логотипов на тренировочной форме на чемпионате мира 2022 года.

Дания
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Источник: Reuters

Вместо логотипов на форме будут размещены сообщения и лозунги в защиту прав человека. Кроме того, DBU планирует ограничить количество людей в делегации, которая отправится на мундиаль в Катар, чтобы подчеркнуть тот факт, что датская команда прибыла на спортивный турнир, а не для продвижения мероприятий, проводимых Катаром.

«DBU резко критиковал проведение ЧМ-2022 в Катаре, но теперь мы направим нашу энергию на работу над изменениями в этой стране. Мы давно обращаем внимание на проблемы, стоящие перед ФИФА и Катаром, и продолжим это делать», — отметил исполнительный директор DBU Якоб Йенсен.

Напомним, в феврале британский таблоид The Guardian сообщил, что более 6700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеша и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года на стройках объектов ЧМ-2022.

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