Сборная Дании на ЧМ заменит логотипы спонсоров на форме на лозунги в защиту прав человека

Вместо логотипов на форме будут размещены сообщения и лозунги в защиту прав человека. Кроме того, DBU планирует ограничить количество людей в делегации, которая отправится на мундиаль в Катар, чтобы подчеркнуть тот факт, что датская команда прибыла на спортивный турнир, а не для продвижения мероприятий, проводимых Катаром.

«DBU резко критиковал проведение ЧМ-2022 в Катаре, но теперь мы направим нашу энергию на работу над изменениями в этой стране. Мы давно обращаем внимание на проблемы, стоящие перед ФИФА и Катаром, и продолжим это делать», — отметил исполнительный директор DBU Якоб Йенсен.