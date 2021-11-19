Глебов: Карпин сказал в перерыве: Продолжим так играть — какая-то говняшка точно залетит

«В раздевалку в перерыве Карпин зашёл спокойный: “Вы понимаете, что, если продолжим так играть, какая-то говняшка нам точно залетит. Вы же можете играть в футбол, почему выбиваете мяч?”. Это очевидно — тяжело выдержать такое напряжение на оборону и вратаря 90 минут. Бывают матчи, когда и ты играешь в футбол, и соперник. Тогда у защитника есть время отдохнуть психологически, прийти в себя. А когда соперник постоянно атакует, может случиться кикс или срез, тем более в такую погоду.