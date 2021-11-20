Гендиректор оргкомитета ЧМ-2022 по футболу объявил о завершении строительства всех арен

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МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Строительство всех восьми стадионов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу в 2022 году в Катаре, завершено. Об этом во время круглого стола в Zoom заявил генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре Нассер Аль-Хатер.

Ранее в субботу пресс-служба верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира — 2022 объявила о завершении строительства стадиона «Рас Абу Абуд», который был переименован в стадион «974». Арена получила такое название по количеству транспортных контейнеров, которые использовались при строительстве. Также это число является международным телефонным кодом Катара.

«За год до начала чемпионата мира я рад объявить, что строительство всех стадионов завершено. “Лусаил” как стадион готов, работы ведутся вокруг арены. Все восемь стадионов готовы. Хорошо, что за год до чемпионата мира все стадионы готовы», — сказал Аль-Хатер, отвечая на вопрос ТАСС о степени готовности арен к чемпионату мира.

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«Мы ждем подходящего момента, чтобы представить “Лусаил” общественности», — добавил генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре. Вместе с тем он затруднился сказать, кто примет участие в матче открытия самого большого стадиона чемпионата мира.

Также Аль-Хатер выразил уверенность в том, что строительство инфраструктуры для проведения мирового первенства будет завершено до старта турнира. «Мы уверены, что все строительные работы будут завершены — транспортная и другая инфраструктура будут готовы», — заявил он.