Россия в стыках может нарваться на Левандовского. Что нужно знать о сборной Польши

Совсем скоро мы узнаем, с кем сборная России сыграет в первом стыковом матче ЧМ-2022, а заодно потенциального оппонента в решающей встрече. Жеребьёвка состоится в пятницу, 26 ноября, в Цюрихе. Команде Валерия Карпина могут попасться Турция, Северная Македония, Австрия, Чехия и Польша. Текст о Турции у нас уже был, а теперь рассказываем, что нужно знать о поляках.

Как сыграли в отборе ЧМ-2022

Ожидаемо. Занять первое место в группе с Англией было практически нереально, поэтому поляки финишировали вторыми. Причём отстали от англичан совсем немного — всего на одно очко. В стыки Польша не пустила такие крепкие и неприятные команды, как Албания и Венгрия. В этом плане выступление поляков похоже на наше. Выше головы не прыгнули, но и не провалились.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWT0fmdsD5l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWT0fmdsD5l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWT0fmdsD5l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Portal wszystkich kibiców ⚽ (@laczynaspilka)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Решающим для Польши стал выездной матч с Албанией, в котором всё решили даже не футболисты. Албанские болельщики, известные своей безбашенностью, чуть не сорвали игру и фактически помешали собственной команде. Поляки заработали три очка (1:0) и вторую строчку не упустили.

Лидеры

Общая стоимость сборной Польши — € 293,3 млн. Для сравнения, состав России оценивают в € 153,25 млн.

С главным топом в составе поляков всё ясно. Это Роберт Левандовски. Звёздный форвард ожидаемо тащил в отборе ЧМ-2022 (8 голов в 8 матчах) и вошёл в число лучших бомбардиров. Если не учитывать пенальти (у Роберта ни одного мяча с «точки»), то он вообще делит первую строчку c англичанином Гарри Кейном, голландцем Мемфисом Депаем, сербом Александром Митровичем и израильтянином Эраном Захави.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWlQ4oish7F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWlQ4oish7F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWlQ4oish7F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Portal wszystkich kibiców ⚽ (@laczynaspilka)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вообще, поляки забивали много, и выделялся не только Левандовски. Нападающие Адам Букса и Кароль Свидерски настреляли по 5 мячей. Причём первому для этого понадобилось всего 5 матчей.

Главный тренер

Возглавляет поляков в данный момент Паулу Соуза. Бывшего полузащитника, выигрывавшего Лигу чемпионов с «Ювентусом» и дортмундской «Боруссией», в ходе тренерской карьеры помотало от Венгрии до Израиля и Китая, хотя он также успел поработать в европейских топ-чемпионатах. Польшу Паулу возглавил в начале этого года, и это его первый опыт на уровне взрослых сборных. Задачу Соуза, очевидно, выполнил, так что работу с командой он продолжит.

Достижения у Соузы пока скромные — два трофея в Венгрии и чемпионства в Израиле и Швейцарии. Последний титул португальского тренера датирован 2015 годом. Справедливости ради Паулу по этому показателю превосходит своего потенциального визави Валерия Карпина — у нашего тренера трофеев нет.

Как играли на больших турнирах

В стыках Польша не играла, зато частенько отбиралась на большие турниры напрямую. Особенно удачно выступать получалось в прошлом веке (два третьих места на чемпионатах мира), а в этом поляки пропустили два ЧМ подряд — в 2010-м и 2014-м. Даже когда пробиться удавалось, дальше группы Польша не проходила.

На два первых Евро в XXI веке Польша не отобралась, зато с тех пор всё стабильно. Четыре турнира подряд, а один из них даже хозяйский — в 2012-м. Тут тоже без успехов: главным достижением поляков стал выход в четвертьфинал в 2016 году.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQwhQlbHQcy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQwhQlbHQcy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Как играли с Россией

Россия и Польша встречаются нередко. Правда, практически всегда это товарищеские матчи. В 1996 и 1998 годах сборные обменялись победами в два мяча, а в 2007-м сыграли вничью — 2:2. Единственный официальный матч состоялся в группе на Евро-2012. Тогда команды скатали ничью (1:1). Для поляков результат был нормальным, а вот наши дрогнули, влетели Греции и сенсационно не вышли в плей-офф.

Последняя встреча Польши и России состоялась совсем недавно — летом этого года. Команды сошлись во Вроцлаве в товарищеском матче перед Евро-2021, чтобы набраться практики. Поляки забили уже на 4-й минуте, наши ответили на 20-й голом Вячеслава Караваева. На этом экшн закончился — 1:1.