Александр Глеб: что со сборной Беларуси? Все стабильно. Стабильно нормально для сборной Беларуси
Бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб высказал мнение о состоянии нынешней национальной команды.
Бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб высказал мнение о состоянии нынешней национальной команды.
— А что сейчас происходит со сборной Беларуси?
— Все стабильно. Стабильно нормально для сборной Беларуси.
— Да как нормально? Последнее место в группе, ниже Эстонии. Это вообще как?
— На самом деле, это все плохо. Даже комментировать нет смысла, потому что всем и так все понятно. На клубном уровне тоже все плохо. Команды очень неудачно выступили в Европе. Мы сейчас в яме.
— Почему вы, человек с таким большим опытом, не пойдете в структуру белорусского футбола, чтобы привнести какие-то свои идеи?
— Во-первых, мне нужно сначала набраться опыта. Во-вторых, там надо, чтобы была команда, коллектив, грамотный подход. Много надо менять.
— Топ-3 пункта, которые нужно изменить в белорусском футболе.
— Ой, как-то сложно вот так сходу.
— В России видят проблему в том числе в лимите на легионеров.
— Тут согласен. Я тоже против лимита, потому что мы все пытаемся искусственно тянуть своих молодых футболистов. Я считаю — это неправильно. Лимит не мотивирует футболистов, не дает толчок к развитию. У каждого футболиста должны быть амбиции, желания. Он должен, сжав зубы, доказывать на каждой тренировке, а не надеяться на лимит. Когда я приехал из Беларуси в Германию, в «Штутгарте» про нашу страну вообще никто не знал. Меня там целый год русским называли. Приходилось доказывать. Да, были слезы, синяки, раны от шипов после тренировок. Но я работал и доказывал, — цитирует sport24.ru.