Александр Глеб: что со сборной Беларуси? Все стабильно. Стабильно нормально для сборной Беларуси

— А что сейчас происходит со сборной Беларуси?

— Все стабильно. Стабильно нормально для сборной Беларуси.

— Да как нормально? Последнее место в группе, ниже Эстонии. Это вообще как?

— На самом деле, это все плохо. Даже комментировать нет смысла, потому что всем и так все понятно. На клубном уровне тоже все плохо. Команды очень неудачно выступили в Европе. Мы сейчас в яме.

— Почему вы, человек с таким большим опытом, не пойдете в структуру белорусского футбола, чтобы привнести какие-то свои идеи?

— Во-первых, мне нужно сначала набраться опыта. Во-вторых, там надо, чтобы была команда, коллектив, грамотный подход. Много надо менять.

— Топ-3 пункта, которые нужно изменить в белорусском футболе.

— Ой, как-то сложно вот так сходу.

— В России видят проблему в том числе в лимите на легионеров.