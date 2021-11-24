Год назад Черчесов сказал про «золотой актив». И был прав?

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24 ноября 2020 года — то есть ровно год назад — в прямом эфире «Матч ТВ» Станислав Черчесов упомянул «золотой актив». Его речь, а также спор с комментатором Денисом Казанским получились настолько резонансными, что словосочетание стало футбольным штампом, а про «золотой актив» ситуативно снял клип рэпер Леван Горозия.

В день рождения того самого эфира вспоминаем, что это было. И пытаемся понять — был ли тогда прав тренер сборной России.

Что за «золотой актив» и при чём тут «бездарный» Заболотный?

Оказывается, первым в эфире словосочетание произнёс Казанский. Комментатор уточнил у Черчесова, не пора ли присмотреться к Миранчукам, Головину, Чалову в старте после неудачных матчей с Турцией (2:3) и Сербией (0:5), и назвал их «нашим золотым активом».

«Этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать, — ответил Черчесов. — Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл — и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, да, о чём я говорю? Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим, и уже делать шаги вперёд. Вот я это говорю совершенно откровенно, и пусть меня все слышат, и они тоже. Потому что они у себя дома золотой актив, а я — перед вами».

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Казанский продолжил дискуссию: почему вместо Чалова тренерский штаб сборной выбрал Заболотного. Получилось резко.

— Мне лучше «бездарный» Заболотный, пускай он на меня не обидится, потому что это вы его так, а я его бездарным не называю, нежели талантливый, который ничего не делает. Вы и так со стороны посмотрите: у того-то было пять моментов, а у талантливых, золотых наших, ничего не было.

— А откуда у Чалова будут моменты, если вы его не ставите в состав? — уточнил Казанский.

— Если бы я тебя слушал, меня бы точно уже давно уволили.

«Черчесов сам себя унизил». ЦСКА — против тренера сборной

Комментарии к новостям про «золотой актив» обрастали негативными огоньками, фанаты ЦСКА пели гадости про Черчесова на стадионе, выступил и сам клуб. Евгений Гинер сказал, что руководителю непозволительно оскорблять человека, который не может ему ответить.

Этот позолоченный, этот бездарный, этот чай пьёт… Зачем это? Тем более по телевизору. Мальчик же тебе не ответит. Считаю, Черчесов прежде всего унизил сам себя Евгений Гинер президент футбольного клуба ЦСКА

К президенту присоединилась армейская пресс-служба (или же процитировала Гинера) другой знаменитой фразой: «Многие считают его физруком, а не тренером. Мы никогда не позволим себе заявить об этом в телеэфире».

Кто поддержал Черчесова?

Экс-тренер сборной Юрий Сёмин сказал, что Черчесов имел полное право так прямолинейно говорить о форме футболистов.

То, что тренер высказывает игрокам своё мнение, в том числе критическое, — это нормально. Если у них нет прогресса, то говорить на эту тему надо. Пускай это даже резко — зато пойдёт на пользу. Он не должен всё время гладить каждого игрока по головке. То, что [это произошло] на телевидении, — момент спорный. Но всё равно — ничего страшного. Это нормальный профессиональный разговор Юрий Семин бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив»

Что сказали футболисты сборной?

Спустя два месяца, в феврале 2021 года, ситуацию прокомментировал основной защитник сборной Георгий Джикия.

​​​​​Многие через несколько недель после слов Станислава Саламовича в некоторых вещах, которые он сказал, убедились, признали правоту Георгий Джикия защитник футбольного клуба «Спартак» и сборной России

Чалов, один из представителей «золотого актива», дипломатично ответил, что ситуация не повлияет на его карьеру в сборной.

Меня это не задело. У главного тренера своё мнение — если нужно, всё обсудим с ним без проблем. Но в медиа я это сейчас делать не буду. На нашу работу это не влияет Федор Чалов нападающий футбольного клуба ЦСКА

«Золотой актив» и правда был так плох?

2020 год для Алексея Миранчука, Чалова и Головина складывался по-разному.

Миранчук

До эфира Черчесова на «Матче» Алексей сначала ярко завершил и столь же ярко начал новый сезон в «Локомотиве» (8+2 в 16 матчах) и уехал в Серию А. В «Аталанте» к 24 ноября Миранчук собрал контрастную статистику: два гола за 50 минут на поле, в том числе «Интеру». За сборную в ноябрьском цикле провёл три матча — без голов и передач. И вскоре попал в «золотой актив».

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Чалов

За 27 матчей за ЦСКА в 2020-м набрал 12 очков по системе гол+пас и оформил дубль эстонцам за молодёжную сборную. До главной команды Фёдор дошёл как раз в ноябре: сыграл 64 минуты против Молдавии и уступил на поле место Соболеву.

Головин

Тяжёлый 2020-й для Александра в «Монако»: 14 матчей (из них 13 — в старте) и 2 голевые передачи до 30 августа, когда Головин получил травму во втором туре Лиги 1 и лечился до января. В сборную не вызывался.

Как играл «золотой актив» после слов Черчесова?

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Явный прогресс по сравнению с прошлым годом случился только у Головина: вернулся на поле 6 января 2021 года и сразу забил. В 41 матче за «Монако» — 9+10. В 7 матчах за сборную в отборе к ЧМ-2022 — 1 голевая. И 0 в трёх матчах Евро-2020. Есть информация об интересе из «Эвертона». Играть и забивать регулярно мешают частые травмы.

Миранчук завершил 2020-й четырьмя играми за «Аталанту», не проведя суммарно на поле и целого матча. В 2021-м доверия к Алексею временно стало больше: 47 матчей в чемпионате, Кубке и ЛЧ со статистикой 5+9. Но прямо сейчас в основу «Аталанты» не попадает совсем (последнее — 11 минут против «Сампдории» 27 октября) и ищет новый клуб.

Зато в сборной — особенно у Карпина — Миранчук играет. 9 матчей в отборе к ЧМ (1 голевая) и 3 игры на Евро-2021 (победный гол финнам).

Чалов провёл прошедший после речи Черчесова год скромнее всех: 7 матчей за ЦСКА в уходящем 2020-м (оформил хет-трик «Ростову») и 5+2 в 32 матчах за ЦСКА в 2021-м. Всё реже играет за клуб полноценные матчи, всё чаще выходит на один тайм.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSl43Q_Iycp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSl43Q_Iycp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSl43Q_Iycp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Фёдор Чалов (@chal_f9)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как результат — Чалов в сборной больше не появлялся. Но съездил на молодёжный Евро — 2021 и поучаствовал в каждом из четырёх голов исландцам (1+3) в дебютной игре на турнире.

Черчесов говорил о «золотом активе» и дальше. Аккуратно и даже мило

Как минимум потому, что его об этом спрашивали. В одних интервью утверждал, что лишь убедился в своих словах, а в других был мягче — даже похвалил Миранчука.

15 марта, про Миранчука

«Лёша — игрок нашей обоймы. Решал ли я с ним ситуацию с “золотым активом”? Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даём, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай свою состоятельность там — в клубе».

27 мая, перед Евро

«Надо вещи называть своими именами, и не потому, что ты хочешь кого-то обидеть. На собрании игроки чётко должны понимать, кто и как потренировался, а не красивые слова слушать. Игрокам надо помогать, а не нравиться им. Так и там. Был вопрос, был ответ. К сожалению, оказался прав».

10 июля, после ухода с поста главного тренера

«Тренер должен аккуратно подбирать слова, если что-то не так. Но в последнее время Миранчук изменился — там хорошо вышел на замену, тут помог, классно Финляндии забил. Да даже походка у него поменялась. Он никогда не был вальяжным. Он воспитанный, золотой парень. Реально золотой — причём не актив. И Антоха Миранчук — тоже».