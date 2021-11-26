Инфантино о противниках идеи ЧМ раз в два года: Те, кто наверху, не хотят ничего менять, они опасаются за свои лидирующие позиции

«Те, кто выступают против, — это верхушка. Это происходит в каждой сфере жизни, когда дело касается реформ и перемен.



Те, кто наверху, не хотят ничего менять, потому что они наверху. Они, может быть, немного опасаются, что все изменится, что их лидирующие позиции под угрозой.



Мы понимаем это, отдаем должное и аплодируем им за то, что они стали успешны, достигли вершины. Это невероятно, они — пример для всех. Но в то же время мы не можем закрывать дверь, она должна оставаться приоткрытой, мы должны давать надежду и возможности.



Нам нужно предоставить больше возможностей мировому футболу, чтобы африканский футбол сиял на мировой арене», — сказал Инфантино на конгрессе Конфедерации африканского футбола в Каире.