Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Салернитана
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Гранада
Футбол. Первый дивизион
27.11
Томь
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
27.11
Енисей
СКА-Хабаровск
Все события
Фоторепортажи
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
20:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Путь России на ЧМ-2022: матч с Польшей и без Италии с Португалией

Сборная проведет дополнительный отбор в Катар на своем поле.

Россия
ПольшаОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира-2022 в Европе. Сборная России сыграет с Польшей, а в случае успеха в полуфинале поспорит за путевку в Катар со Швецией или Чехией.

Жеребьевка

12 команд — претендентов на три оставшихся путевки в Катар были разделены на «сеяных» и «несеяных» в зависимости от результатов отборочного турнира.

В ходе жеребьевки сначала шесть «сеяных» распределили по трем путям (группам), затем назвали их соперников по полуфиналам, после чего определили хозяев трех финалов.

Сборная России не могла оказаться в одной четверке с Украиной по решению УЕФА и ФИФА.

Формат

Стыковые матчи ЧМ-2022 в Европе впервые пройдут в виде чистого плей-офф: полуфиналы и финалы — из одного матча. Россияне попали на путь B вместе со Швецией. Перед ними из «сеяных» в одну четверку ушли Шотландия и Уэльс.

Италия и Португалия попали на третий путь. Одна из этих топ-сборных точно не попадет в Катар.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЧМ-2022, стыковые матчи: пары

Путь А.

  • Шотландия — Украина.
  • Уэльс — Австрия.

Путь B.

  • Россия — Польша.
  • Швеция — Чехия.

Путь С.

  • Италия — Македония.
  • Португалия — Турция.

Хозяева финалов — победители пар Уэльс — Австрия, Россия — Польша и Португалия — Турция.

ЧМ-2022: даты игр

Матчи плей-офф пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Где сыграет Россия

Сборная может принять соперников в Москве в «Лужниках». Возможная альтернатива — южные города, в том числе Краснодар или Ростов-на-Дону, а также под крышей «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге.

Такие варианты назвал главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Окончательное решение по выбору арены или арен для мартовских матчей еще не принято.

Первая реакция

Сборная России в соцсетях поприветствовала сборную Польши. И отдельно — ее топ-снайпера. «Роберт, ждем», — написал аккаунт национальной команды с обращением к Левандовски.

Во время загрузки произошла ошибка.

Комментатор Георгий Черданцев ждет Россию в Катаре. Соцсети переживают, что прогноз снова не сбудется.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Могло быть чуть хуже или лучше, но это все на бумаге. За четыре месяца и у нас, и у соперников может многое поменяться», — сказал Карпин в телефонном включении после жеребьевки.

 Денис Казанский: «Кто сейчас носит Карпина на руках — отвернутся первыми»
От них плавится снег. Как выглядят биатлонистки стартующего Кубка мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь