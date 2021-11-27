У России и Польши всего один официальный матч — на Евро-2012. Левандовски нам не забивал (хотя их было трое)
Карпин участвовал в самой первой игре сборных.
Карпин участвовал в самой первой игре сборных.
Сборная России узнала соперника по стыковому матчу — Польша. История встреч у команд не очень богатая, поэтому можно легко вспомнить все.
Первый матч в общей истории сборных России и Польши был товарищеским и прошел в 1996-м — прямо перед чемпионатом Европы. Команда Олега Романцева забила по голу в каждом тайме — отличились Юрий Ковтун и Владимир Бесчастных.
Валерий Карпин отыграл полный матч, а у поляков вышли вратарь Мацей Шченсны (отец Войчеха) и Гжегож Левандовски (просто однофамилец).
Предпоследний матч Бориса Игнатьева в сборной — команда уже не вышла на ЧМ-1998. Валерий Карпин тогда не играл — тренер поссорился с ним и Александром Мостовым.
Обменялись быстрыми голами: на третьей минуте после аута забил Тржечак, на восьмой — Герасименко с паса Семака. Во втором тайме Россия дважды провалилась на левом фланге защиты — и дубль сделал Томаш Хайто.
«Самое главное — успешно подготовиться к ответственным осенним играм. Сейчас время черновой работы», — сказал после матча Игнатьев. Через 3 дня сыграл вничью с Грузией и уступил место Анатолию Бышовцу.
Август, Москва, хорошая погода и веселый матч. Аршавин в первом тайме нырнул дельфином, чтобы отдать мяч Габулову головой. А забили Сычев и Павлюченко. За поляков снова играл Левандовски: еще не Роберт, а Мариуш из «Шахтера».
Чтобы во втором тайме стало еще веселее, Хиддинк заменил обоих Березуцких — и из номинальных защитников на поле остались только Колодин и Анюков. Поляки забили два гола (второй — Блашчиковски) и увезли ничью.
В тот день в сборной дебютировал молодой Антон Шунин — ему-то и забили дважды.
Единственная официальная встреча сборных России и Польши. В первом тайме Дзагоев замкнул подачу Аршавина со штрафного и стал лучшим бомбардиром того чемпионата Европы.
Во втором Блашчиковски в быстрой атаке прошел Жиркова, пробил в девятку и отпраздновал вместе с одноклубником Робертом Левандовским. Этот гол принес хозяевам Евро ничью.
А сам футбол тогда затмили фанатские беспорядки: перед матчем подрались болельщики.
Перед Евро-2020 сборные скатали товарищеский матч. Поляки забили быстрый гол — Якуб Шверчок, четвертая минута. Россияне ответили на 21-й: Головин подал, Караваев замкнул на дальней. Больше голов не было — снова ничья 1:1.
Игра стала дебютной для Матвея Сафонова — вратарь вышел на 63-й минуте.
Максим Полтавец