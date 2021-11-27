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10:03 (мск), источник: Sports.Ru

У России и Польши всего один официальный матч — на Евро-2012. Левандовски нам не забивал (хотя их было трое)

Карпин участвовал в самой первой игре сборных.

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ПольшаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Сборная России узнала соперника по стыковому матчу — Польша. История встреч у команд не очень богатая, поэтому можно легко вспомнить все.

2 июня 1996-го. Товарищеский матч Россия — Польша 2:0

Первый матч в общей истории сборных России и Польши был товарищеским и прошел в 1996-м — прямо перед чемпионатом Европы. Команда Олега Романцева забила по голу в каждом тайме — отличились Юрий Ковтун и Владимир Бесчастных.

Валерий Карпин отыграл полный матч, а у поляков вышли вратарь Мацей Шченсны (отец Войчеха) и Гжегож Левандовски (просто однофамилец).

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27 мая 1998-го. Товарищеский матч Польша — Россия 3:1

Предпоследний матч Бориса Игнатьева в сборной — команда уже не вышла на ЧМ-1998. Валерий Карпин тогда не играл — тренер поссорился с ним и Александром Мостовым.

Обменялись быстрыми голами: на третьей минуте после аута забил Тржечак, на восьмой — Герасименко с паса Семака. Во втором тайме Россия дважды провалилась на левом фланге защиты — и дубль сделал Томаш Хайто.

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«Самое главное — успешно подготовиться к ответственным осенним играм. Сейчас время черновой работы», — сказал после матча Игнатьев. Через 3 дня сыграл вничью с Грузией и уступил место Анатолию Бышовцу.

22 августа 2007-го. Товарищеский матч Россия — Польша 2:2

Август, Москва, хорошая погода и веселый матч. Аршавин в первом тайме нырнул дельфином, чтобы отдать мяч Габулову головой. А забили Сычев и Павлюченко. За поляков снова играл Левандовски: еще не Роберт, а Мариуш из «Шахтера».

Чтобы во втором тайме стало еще веселее, Хиддинк заменил обоих Березуцких — и из номинальных защитников на поле остались только Колодин и Анюков. Поляки забили два гола (второй — Блашчиковски) и увезли ничью.

В тот день в сборной дебютировал молодой Антон Шунин — ему-то и забили дважды.

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12 июня 2012-го. Евро-2012. Польша — Россия 1:1

Единственная официальная встреча сборных России и Польши. В первом тайме Дзагоев замкнул подачу Аршавина со штрафного и стал лучшим бомбардиром того чемпионата Европы.

Во втором Блашчиковски в быстрой атаке прошел Жиркова, пробил в девятку и отпраздновал вместе с одноклубником Робертом Левандовским. Этот гол принес хозяевам Евро ничью.

А сам футбол тогда затмили фанатские беспорядки: перед матчем подрались болельщики.

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1 июня 2021-го. Товарищеский матч Польша — Россия 1:1

Перед Евро-2020 сборные скатали товарищеский матч. Поляки забили быстрый гол — Якуб Шверчок, четвертая минута. Россияне ответили на 21-й: Головин подал, Караваев замкнул на дальней. Больше голов не было — снова ничья 1:1.

Игра стала дебютной для Матвея Сафонова — вратарь вышел на 63-й минуте.

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  • Прямо сейчас у сборной России и сборной Польши полное историческое равенство: по одной победе и три ничьи. Общий счет — 7:7.
  • Самая проблемная зона сборной России — слева в защите. Оттуда пришли 5 из 7 голов поляков.
  • Зато россияне часто забивают головой — 3 из 7 мячей.
  • В трех из пяти матчей в основном составе поляков был игрок по фамилии Левандовски. Пока ни один из них не забил.
  • Если смотреть статистику сборной Польши против СССР, то там у Советского Союза большое преимущество: 16 матчей, 9 побед, 4 ничьи и 3 поражения.

Максим Полтавец

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