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12:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На Украине оценили шансы сборной России выйти на ЧМ-2022

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков в разговоре с «СЭ» оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022.

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Источник: РИА "Новости"
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«Шансы 50 на 50! При Карпине сборная России выглядит лучше, чем при Черчесове. Да, у России нет исполнителей уровня Левандовски. Но если выключить Роберта, то ничего особенного у поляков нет. У России преимущество своего поля. Это немаловажный фактор.

Украина же вытащила самый удачный жребий. Нам повезло больше, чем вам. Но я очень боюсь психологического давления. Наши парни могут поплыть. Но если настрой будет серьезный, то мы пройдем. Я вчера как болельщик орал! Потому что нам достался удачный жребий», — сказал Франков «СЭ».

В пятницу, 26 ноября, состоялась жеребьевка стыковых матчей за выход на чемпионат мира-2022. Сборная России сыграет с командой Польши 24 марта. Победитель встречи встретится с сильнейшим в паре между сборными Швеции и Чехии.

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