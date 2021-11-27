На Украине оценили шансы сборной России выйти на ЧМ-2022

«Шансы 50 на 50! При Карпине сборная России выглядит лучше, чем при Черчесове. Да, у России нет исполнителей уровня Левандовски. Но если выключить Роберта, то ничего особенного у поляков нет. У России преимущество своего поля. Это немаловажный фактор.



Украина же вытащила самый удачный жребий. Нам повезло больше, чем вам. Но я очень боюсь психологического давления. Наши парни могут поплыть. Но если настрой будет серьезный, то мы пройдем. Я вчера как болельщик орал! Потому что нам достался удачный жребий», — сказал Франков «СЭ».