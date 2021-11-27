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12:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин выложил серию фотографий из спортзала. Подписчики восхитились его формой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин разместил в своём «инстаграме» серию фотографий и видеоролик из спортзала перед жеребьёвкой стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«В ожидании жеребьёвки. Ждёмс?!» — подписал Карпин свои фотографии.

Отметим, что многие подписчики Карпина восхитились его физической формой.

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Напомним, первым соперником сборной России по стыковым матчам на отбор чемпионата мира стала национальная команда Польши.

Жеребьёвка определила 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Если Россия одолеет Польшу, то сыграет со Швецией или Чехией за выход в основную стадию чемпионата мира в Катаре.

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