Карпин выложил серию фотографий из спортзала. Подписчики восхитились его формой

Жеребьёвка определила 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Если Россия одолеет Польшу, то сыграет со Швецией или Чехией за выход в основную стадию чемпионата мира в Катаре.