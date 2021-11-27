Писарев: «Не считаю Польшу прям серьезным соперником. Ей дали 5 звезд, в моем рейтинге — это 3 звезды»

«Я считаю, что у нас очень ровная группа, и два матча дома — это, несомненно, хорошее преимущество. Насчет второго матча… Куда ехать… Нужно все-таки первый сыграть, чтобы понять ехать или не ехать. На мой взгляд, группа у Украины довольно-таки достойная. А вот третья, где не поедет Италия или Португалия, наверное, самая тяжелая.



Первый наш соперник — это поляки. И притом мы говорили, что это наименее удобный для нас соперник. Но это на бумаге, и это то, что будет через 4 месяца. Посмотрим! Я не считаю Польшу каким-то прям серьезным соперником. Пять звезд ей дали. На мой личный взгляд, в моем рейтинге — это три звезды. Четыре поляка играют в нашем чемпионате, поэтому Польшу мы, наверное, знаем лучше всех. Это облегчает нам задачу, но большая часть все равно играет в топ-чемпионатах», — цитирует Писарева «Матч ТВ».