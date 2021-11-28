«По классу Россия не превосходит Польшу и Швецию. Не понимаю, чему тут можно радоваться». Взгляд из Италии на жеребьевку стыков ЧМ-2022

Своим мнением о жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022 поделился Россано Доннини — журналист авторитетного издания Guerin Sportivо, один из самых уважаемых в Италии людей из числа тех, кто освещает международный футбол.

Не катастрофа и не мечта. Последнее для России — тоже хорошо. Рабинер — о жеребьевке стыков ЧМ-2022.

— Накануне вчерашней жеребьевки многие в Италии были не против получить именно Россию в качестве потенциального соперника по финальному стыковому матчу. Вы бы тоже хотели?

— Россия очень слабо провела Евро-2020, а сейчас, прямо скажем, не выглядит командой, которая сделала какой-то качественный скачок. Вот почему не надо удивляться, что в Италии многие действительно были бы рады увидеть ее в соперниках. Что касается меня лично, то я считаю, что сборная Италии должна прежде всего рассчитывать на свои силы, потому что реноме действующих чемпионов Европы к этому обязывает. Македония при этом — наилучший вариант для полуфинала, а предполагаемая Португалия — наихудший для финала. Тем более что играть против Португалии или Турции придется в гостях.

— Италия и Россия не сыграют в стыковых матчах, но при этом могли бы, возможно, провести тренировочный матч в конце января. Что скажете?

— Скажу, что на конец января у Италии намечен тренировочный сбор. Наверное, и спарринг бы не помешал в таком случае. Был бы рад, если бы наша сборная сыграла с вашей, почему нет?

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWv0IAOMnC1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В Италии все считают, что сборной повезло с первым соперником. А России, получившей Польшу, кажется, радоваться особенно нечему.

— При всей моей давней любви к России как к стране, ваш футбол переживает сейчас не лучшие времена — как на клубном уровне, так и на уровне национальной сборной. Так что абсолютно уверен, что и в Польше многие обрадовались, что их сборная попала именно на вас. Ваше главное преимущество — это домашнее поле. А в остальном не вижу для вас поводов сильно радоваться такому сопернику.

— Про Роберта Левандовски все и так понятно: у нас и близко нет игрока такого уровня. Кого бы вы еще отметили в рядах поляков?

— У них очень приличный вратарь. Да, у Щенсны был недавно непростой период, но сейчас голкипер «Ювентуса» вновь выглядит сильно. Да и его дублеры тоже неплохи. Кстати, второй вратарь, Скорупски, играет тоже в серии А — в «Болонье». С ним мог бы конкурировать и Дронговски из «Фиорентины», но у того что-то травм многовато. А в той же линии атаки у поляков есть еще Милик и Пентек. Оба играли в Италии, мы их здесь видели вживую. Причем Милик выступал за не самый слабый «Наполи», а сейчас играет во Франции за «Марсель». Пентек сейчас играет в немецкой «Герте», а у нас выступал за «Дженоа» и «Милан».

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— Пугаете?!

— Нет, конечно. Просто не понимаю, чему вам радоваться на фоне тех вопиющих ошибок, которые ваша оборона совершала на Евро-2020 и совсем недавно в отборочном цикле. Кстати, у поляков есть еще и форвард Свидерски, который играет за ПАОК. А как вам Зелиньски из «Наполи»? Да, у него проблемы со стабильностью, но когда игра у парня идет, он способен сильно повлиять на исход матча. В последнее время явно прибавил полузащитник «Торино» Линетти. Защитник Давидович — основной игрок обороны «Вероны», а Берещиньски выходит в стартовом составе «Сампдории». Есть еще опытнейший Глик, который сейчас играет за «Беневенто» в серии В. Беднарек, Клих, Кэш, Модер выступают в английской премьер-лиге, а Крыховяк и Рыбус наизусть знают все сильные и слабые стороны своих партнеров по РПЛ. Получается, что игроки сборной Польши выступают в иностранных чемпионатах — причем, мягко говоря, не в последних. А у вас — всего лишь бедолага Кудряшов, сидящий в запасе в «Аталанте» Миранчук и с перебоями играющий за «Монако» Головин. Так с какой стати сами поляки должны считать вас фаворитами?! Если бы мартовский матч игрался на нейтральном поле и тем более в Польше, я бы поставил на вашего соперника. А так России может, конечно, помочь родной стадион.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWvwHXLsyHT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWvwHXLsyHT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWvwHXLsyHT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Мы хотим верить, что пройдем Польшу. Кто, на ваш взгляд, окажется в таком случае нашим соперником — Швеция или Чехия?

— Пожалуй, сегодня отдал бы небольшое предпочтение в этом Швеции. Это крайне неприятная для любого оппонента команда с выносливыми и сильными физически игроками. Чехи, конечно, тоже не подарок, но шведы мне кажутся опаснее. Ибрагимович, Линделеф, Кулушевски — там и звезд хватает. Да, Ибре уже 40 лет и у него травмы, но ведь он пропускает матч с чехами из-за дисквалификации. Значит, на вас выйдет с двойным остервенением. Другое дело, что у шведов, если я ничего не путаю, целых восемь (!) игроков «висят» на карточках, так что надо еще понять, кто из них доберется до матча с Россией. Но в любом случае это очень крепкая команда, способная ушатать и перебегать соперника. Так что и здесь ваш главный аргумент — это домашнее поле.

— Из ваших слов про Польшу и Швецию вытекает, что выход сборной России на чемпионат мира будет почти чудом. Но мы-то хотим в него верить!

— Еще раз повторю свою мысль: ваш главный козырь — это домашний стадион. Но этот козырь может стать определяющим только в том случае, если ваша сборная сыграет на пределе своих физических и эмоциональных возможностей. По классу Россия не превосходит ни поляков, ни шведов, и у вас нет таких звезд, которые есть у них. В иных ситуациях бывает, что среднюю по составу команду можно считать фаворитом за счет звездного, имеющего какие-то титулы или просто многоопытного главного тренера, но это опять же не ваш случай. Не хочу ни в коем случае сказать, что Россия обречена в стыковых матчах, но говорить о том, что она по определению обязана — при таких соперниках — попасть на чемпионат мира, было бы наивно.