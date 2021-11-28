Черчесов правда может возглавить соперника России в стыках. Это предательство? Зачем он Польше?
Павел Городницкий — о возможном дерби Стаса и Валеры.
Павел Городницкий — о возможном дерби Стаса и Валеры.
Как только России выпала Польша, русские журналисты вспомнили свежий инсайд. Осенью всплывала информация: Станислав Черчесов может принять польскую сборную. Тогда возникло ощущение, что новость больше похожа на вброс, но все не так просто. Пора выяснить, способен ли Стас вывести поляков на стыковые матчи весной 2022 года.
Во-первых, он уже сам подтвердил, что готов принять оффер от Польши. Так выяснилось, что Черчесов — космополитический, а не строго российский полевой командир. Во-вторых, после титулов с «Легией» Стас популярен в этой стране — его там уважают, несмотря на крайне дерзкие пресс-конференции.
В-третьих, комментатор «Матча» и эксперт по польскому футболу Станислав Минин поведал увлекательный факт. Действующего коуча Польши Пауло Соузу назначил предыдущий президент местной федерации Збигнев Бонек, а вот его преемник Цезарий Кулеша вообще не в восторге от португальца.
Босса можно понять: Соуза завалил Евро, а в отборе на ЧМ не показал ничего выдающегося. Да и в Польше в целом не очень любят Пауло, поэтому смена тренера абсолютно реальна. Вопрос лишь в том, будут ли дергать Соузу до стыков. Учитывая, что его самого спонтанно назначили прямо перед Евро-2020, шансы на предложение для Стаса повышаются.
Самый важный фактор: новому тренеру все равно придется строить команду вокруг Роберта Левандовского, угождать ему и учитывать вообще все его пожелания. При Соузе Роберт в полном порядке и чувствует европейский подход, а обеспечит ли тот же комфорт Стас, неизвестно. Трудно себе представить, что Черчесов с его фантастическим эго уживется в одной команде с человеком из шорт-листа на «Золотой мяч».
К тому же Роберт критиковал прошлого польского тренера за примитивную тактику, а футбол Стаса никогда не был гиперизобретательным. В общем, тренера будут выбирать не для сборной, а лично для Левандовского, которому фамилия Черчесова ни о чем не скажет.
Другая гипотетическая причина, почему у Станислава не сложится с поляками, — его принципы. В этом плане Черчесов совсем не похож на Конте, готового пожертвовать кем-то из довольно обширного штаба. У Стаса тоже немаленькая команда (от Ромащенко до Стауче), и если в Польше кого-то не согласуют или начнут навязывать своих людей, переговоры моментально свернутся.
У Польши есть компромиссный вариант, при котором она сохранит нынешнего тренера, но получит всю информацию о России. Для этого необходимо назначить Черчесова теневым консультантом-фрилансером. Тогда Стас (и кто-то из его штаба — например, аналитик Ромащенко) составит отчет о сильных и слабых сторонах каждого игрока сборной России.
Да, команда Карпина стилистически отличается от той, что была на Евро, но поколение еще не успело смениться — Черчесов отлично знает, как нейтрализовать любого футболиста. Кого надо обстучать фолами и дезориентировать, кто не чувствует линию офсайда, кто плывет под давлением, кто слабо выбирает позицию — за хороший гонорар Станислав явно поможет полякам и выдаст все секреты.
Другой вопрос, насколько это этично, но Черчесов, кажется, уже ответил на него сам. В июле тренер отказался от неустойки, положенной по контракту — это сэкономило РФС около 300 млн рублей. Взамен Стас получил полную свободу совести и выбора. Так что теперь он не командир, а просто футбольный человек, который готов взяться за любую работу, забыв о патриотизме.
И это совершенно верный и честный подход. Теперь главное, чтобы советы тренера, которого еще недавно называли усатым физруком, не стали фатальными для сборной России.
Павел Городницкий