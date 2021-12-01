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16:56 (мск), источник: Sport24

Кудряшов получил более 500 писем после автогола в матче с Хорватией

Защитник сборной России Федор Кудряшов получил 521 письмо от болельщиков после отборочного матча чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:1), в котором он забил гол в собственные ворота.

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ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Лучшие письма пресс-служба сборной России опубликовала в своих соцсетях.

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«Хочу поддержать Федора Кудряшова. Я тоже однажды случайно забил в свои ворота, и как никто понимаю его чувства в тот момент. Было грустно, но потом я забил красивый гол — вся печаль ушла!» — написал 8-летний Арсений Кудрин.

«Желаю Феде Кудряшову забыть эту ошибку как страшный сон. Роналду промахивается с пенальти, Левандовски тоже. А выдерживать 80 минут давления от одной из лучших сборных мира и не совершить ни одной ошибки невозможно. Все мы люди и можем ошибиться», — Алексей Токарев из Нижнего Новгорода.

«Пожалуйста, не слушай тех, кто пишет тебе нереальные вещи! Они ведь реально не понимают волю случая, случайность, игровой момент. В общем, поздравляю всех с Новым годом тигра! Боритесь, мы в вас верим!» — написала Мария Тузова из Санкт-Петербурга.

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