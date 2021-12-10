Сборная России выбрала арену для проведения стыковых матчей за выход на ЧМ

В полуфинальной встрече «стыков» россияне сыграют с поляками 24 марта. Вторая игра пройдет 29 марта. В случае победы над командой Польши российская сборная сыграет с победителем пары Швеция — Чехия. Если встреча с поляками завершится поражением, то 29 марта будет сыгран товарищеский матч с проигравшей командой параллельного матча.

«Мы рады объявить, что сборная России возвращается в “Лужники”, где проведет, как мы надеемся, два важнейших матча первой половины 2022 года, — отметил генеральный секретарь РФС Александр Алаев. — Рассчитываем, что ситуация позволит заполнить трибуны и болельщики окажут команде ту поддержку, которая будет необходима для победы».