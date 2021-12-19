63,7% фанатов — за ЧМ каждые два года. Люди в возрасте 25−34 поддерживают идею больше всего, люди 55+ — меньше всего

Ответы фиксировались с августа по ноябрь 2021 года, респондентами стали 77 тысяч человек. Респондентов спрашивали, будут ли они смотреть чемпионат мира по футболу чаще, например, каждые два года, при условии, что нагрузка на игроков не увеличится.

Из 30 390 человек, назвавших футбол своим любимым видом спорта, 63,7% хотели бы чаще смотреть мужской ЧМ, 23,3% ответили «возможно», 11% выступили против, а 2% своего мнения не имели. Примечательно, что за более частое проведение женского ЧМ выступили 52,4% болельщиков.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--73c24b2777e593a4ad14" data-vnd="73c24b2777e593a4ad14" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=73c24b2777e593a4ad14" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Наибольшую поддержку идея проводить ЧМ чаще получила среди респондентов в возрасте 25−34 года, в то время как люди от 55 лет и старше настроены наиболее негативно среди всех возрастных групп. За более частое проведение мужского ЧМ выступили 48% европейцев, 76% африканцев, 66% азиатов, 54% южноамериканцев, 53% представителей Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна.