Мутко назвал Россию одной из двух стран, готовых на новый ЧМ по футболу

«Полагаю, что современная политика Международной федерации футбола нацелена на увеличение количества стран, которые принимают участие, сейчас до 48 стран. Поэтому если они эти все решения примут (я думаю, они принимают их, и их с удовольствием поддерживают те страны, которые никогда не попадают на чемпионат мира), то могут остаться две страны, которые способны провести, — это Россия и Америка», — сказал Мутко.

По его словам, тогда возникнет необходимость в проведении турнира несколькими странами. «Или надо будет, чтобы по пять стран проводили. Европа будет проводить, континент будет проводить — шарм чемпионата мира теряется. Я, может, старорежимный в этих вопросах, поэтому я считаю, что и конкурентная среда должна быть на чемпионате мира высокая и, естественно, количество стран должно быть оптимальным», — сказал Мутко.

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Бывший министр спорта прокомментировал планы проводить чемпионат мира раз в два года, а не в четыре. «Сейчас договорились до того, что через два года надо чемпионат мира проводить. Всем хочется — вы же РБК, вы знаете — зарабатывать. И особенно, ничего не делая. Это было бы вообще идеально. Раньше за это право боролись, а сейчас могут уговаривать, потому что никто не сможет», — отметил Мутко.

Чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году, это будет последний турнир с участием 32 сборных.