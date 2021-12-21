Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Салернитана
Футбол. Зарубежный
21:00
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
20.12
Леванте
Валенсия
34
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:30
Севилья
Барселона
Все события
Фоторепортажи
13Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
09:23 (мск), источник: РБК

Мутко назвал Россию одной из двух стран, готовых на новый ЧМ по футболу

После расширения числа участников чемпионатов мира по футболу с 32 до 48 команд турнир придется проводить в нескольких странах, поскольку самостоятельно организовать такой турнир смогут только Россия или США. Об этом в интервью РБК заявил бывший министр спорта России, генеральный директор АО «Дом. РФ» Виталий Мутко.

Россия
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
63,7% фанатов — за ЧМ каждые два года. Люди в возрасте 25−34 поддерживают идею больше всего, люди 55+ — меньше всего

«Полагаю, что современная политика Международной федерации футбола нацелена на увеличение количества стран, которые принимают участие, сейчас до 48 стран. Поэтому если они эти все решения примут (я думаю, они принимают их, и их с удовольствием поддерживают те страны, которые никогда не попадают на чемпионат мира), то могут остаться две страны, которые способны провести, — это Россия и Америка», — сказал Мутко.

По его словам, тогда возникнет необходимость в проведении турнира несколькими странами. «Или надо будет, чтобы по пять стран проводили. Европа будет проводить, континент будет проводить — шарм чемпионата мира теряется. Я, может, старорежимный в этих вопросах, поэтому я считаю, что и конкурентная среда должна быть на чемпионате мира высокая и, естественно, количество стран должно быть оптимальным», — сказал Мутко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бывший министр спорта прокомментировал планы проводить чемпионат мира раз в два года, а не в четыре. «Сейчас договорились до того, что через два года надо чемпионат мира проводить. Всем хочется — вы же РБК, вы знаете — зарабатывать. И особенно, ничего не делая. Это было бы вообще идеально. Раньше за это право боролись, а сейчас могут уговаривать, потому что никто не сможет», — отметил Мутко.

Чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году, это будет последний турнир с участием 32 сборных.

Мутко возглавлял Министерство спорта в 2008—2016 годах. Россия принимала чемпионат мира в 2018 году.

Читайте также
 «Больше всего гнетет»: Песков – о трагедии, которая волнует Путина
Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о штрафах за отказ привиться
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь