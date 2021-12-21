Черчесов составил памятку для тренера, как нужно работать с Дзюбой

«Памятка для тренера, как нужно работать с футболистом Дзюбой, чтобы выжимать максимум — пункт первый: принимать Артёма таким, какой он есть. Пункт второй: смотрите на первый пункт», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».