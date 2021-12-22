Почему проект ФИФА убьет клубный футбол и спорт. Главное о реформе ЧМ

Европейские национальные футбольные федерации потеряют €2,5−3 млрд за четырехлетний цикл (2026−2030 годы) в случае сокращения интервала проведения чемпионата мира с четырех лет до двух. Об этом утверждается в отчете консалтинговой фирмы Oliver and Ohlbaum, которая провела исследование по заказу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сокращение доходов произойдет из-за заметной потери интереса к матчам сборных вне крупных турниров. Составители отчета предупреждают о «низкой готовности телекомпаний и спонсоров платить за новые турниры, даже если они будут иметь успех». По их прогнозам, проект ФИФА финансово негативно скажется на четырехлетнем периоде (2026−2030 годы) даже в случае перехода Евро на двухгодичный цикл.

«Вероятно, эти изменения окажут значительное влияние на футбольный и спортивный ландшафт, который подразумевает ценность лиг, клубов и футболистов, а также восприятие со стороны болельщиков», — говорится в отчете.

В УЕФА отметили, что результаты исследования «вызывают тревогу» и «серьезную озабоченность». «В этом исследовании прогнозируются крайне негативные перспективы для футбола европейских сборных, если план ФИФА будет реализован», — говорится в заявлении УЕФА.

Кто предложил проводить ЧМ раз в два года

Впервые эта идея была предложена в 1999 году на тот момент президентом ФИФА Йозефом Блаттером. В 2018-м с аналогичной идеей выступил президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес.

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А в мае 2021 года Федерация футбола Саудовской Аравии выдвинула эту идею на конгрессе ФИФА. Предложение поддержали 166 национальных федераций, 22 были против. После чего в ФИФА взялись за разработку этого проекта.

Президент ФИФА Джанни Инфантино активно продвигает эту идею. Обсуждение проекта реформы ЧМ вносится в повестку мероприятий ФИФА уже в четвертый раз с мая. При этом до сих пор не было представлено ни одного исследования, говорящего в пользу этой идеи.

Инфантино взял на вооружение тактику двухлетней давности, когда он продавил новый формат клубного Кубка мира за счет увеличения числа участников с 7 до 24 команд, несмотря на позицию ведущих европейских федераций, лиг и клубов. Но наиболее показательна его работа в УЕФА, когда в 2012 году в ранге генсека вместе с президентом Мишелем Платини за полгода с момента вынесения идеи на обсуждение добился утверждения проведения Евро-2020 по всему континенту.

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Четыре варианта реформы календаря матчей сборных:

Чемпионаты мира с 2026 года переходят с четырехлетнего цикла на двухлетний. Евро переносится с 2028-го на 2027-й и продолжает проходить раз в четыре года. Вне крупных турниров сборные проводят по четыре игры в октябре и по три в марте.

Чемпионаты мира с 2026 года переходят с четырехлетнего цикла на двухлетний. Евро переносится с 2028-го на 2027-й и продолжает проходить раз в четыре года. Вне крупных турниров для матчей сборных выделяется только октябрь: 7 игр за 28 дней.

Чемпионаты мира с 2026 года переходят с четырехлетнего цикла на двухлетний. Евро переносится с 2028-го на 2027-й и тоже переходит на двухлетний цикл. Вне крупных турниров сборные проводят по четыре игры в октябре и по три в марте.

Чемпионаты мира с 2026 года переходят с четырехлетнего цикла на двухлетний. Евро переносится с 2028-го на 2027-й и тоже переходит на двухлетний цикл. Вне крупных турниров для матчей сборных выделяется только октябрь: семь игр за 28 дней.

Реализация вариантов с одним окном для матчей сборных маловероятна. По словам Венгера, они учли критику европейских федераций, отказывающихся проводить все матчи в один месяц.

Все варианты практически полностью исключают проведение товарищеских встреч. Команды будут играть только матчи квалификационных раундов.

Основные доводы за проведение ЧМ раз в два года

Реализацией идеи занялся бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который на данный момент возглавляет отдел ФИФА по развитию и продвижению футбола в мире. В июле 2021-го француз в интервью изданию Kicker рассказал основные тезисы концепции:

проводить ЧМ раз в два года, а не раз в четыре;

сократить количество отборочных матчей — следовательно, и перерывов на матчи сборных. Идея Венгера заключается в уменьшении числа матчей в квалификации до семи (вместо нынешних десяти) и сокращении отборочного цикла до 28 дней (вместо 50);

при этом, по замыслу Венгера, у футболистов будет обязательный отдых после турниров сборных.

Против проекта выступили УЕФА и Южноамериканская конфедерация (КОНМЕБОЛ), пригрозившие бойкотом. Активную поддержку оказали конфедерации Африки, Азии. Несмотря на угрозы, ФИФА в октябре разослала национальным ассоциациям презентацию с предложением проводить чемпионат мира раз в два года, начиная с 2026-го.

Снижение нагрузки на футболистов

В ФИФА считают, что это поможет уменьшить количество матчей и сократить нагрузку на игроков за счет уменьшения количества перелетов. В качестве доказательства в организации привели пример Лионеля Месси, который в период с 2014 по 2018 год преодолел более 324 тыс. км. По оценкам организации, реформы позволят сократить это расстояние до 157 тыс. км в период с 2026 по 2030 год.

В то же время УЕФА и МОК предупреждают о перспективе «увеличения умственного и физического истощения игроков».

Более справедливое распределение доходов

По итогам прошедшего в понедельник саммита ФИФА Инфантино заявил, что в результате реформы произойдет перераспределение доходов между национальными федерациями. «В исследовании, которое мы вам представим, вы увидите, что европейские федерации получают 70% доходов, а остальной мир — 30%. Мы предлагаем поделить доходы в соотношении 60 на 40%», — подчеркнул он.

Больше инвестиций

Также глава ФИФА заявил, что увеличение числа турниров приведет к росту инвестиций. «Все получат более высокие доходы», — добавил Инфантино.

В свою очередь Венгер отметил, что проект не приведет к негативным экономическим последствиям и от реализации идеи выиграют все.

Почему решение ФИФА убьет футбол

Основные доводы исследования Oliver and Ohlbaum

У аудитории снизится интерес к матчам из-за обилия турниров.

Меньшее количество матчей вне крупных турниров и отсутствие игр Лиги наций приведет к снижению доходов от телеправ, спонсоров и проведения матчей.

Сокращение количества окон для матчей сборных приведет к уменьшению объема рекламы, подписок на платное телевидение и снижению посещаемости.

Снижение интереса к турнирам со стороны медиакомпаний и спонсоров.

Аудитория

В Европе 25%, а в мире 35% опрошенных выступают за реализацию идеи ФИФА (исследование основано на соцопросе жителей 15 стран). При этом 60% считают, что престиж турнира упадет. Порядка 40% уверены, что будут смотреть меньше матчей.

Решение ФИФА скажется не только на чемпионате мира: 30% ожидают, что будут меньше смотреть матчи чемпионата Европы и национальных турниров. Около 65% отмечают, что календарь сборных будет перенасыщен.

Интерес к мужскому и женскому чемпионатам мира упадет.

Медиа

Доходы медиакомпаний от каждого мероприятия упадут.

Сократится стоимость прав на Евро и другие матчи сборных вне чемпионата мира. Аналогичная участь ждет и клубные турниры.

Отказ от прав на остальные турниры и соревнования по другим видам спорта станет единственным вариантом для медиа в связи увеличением расходов на ЧМ.

Спонсоры

Увеличенное число турниров может заметно обесценить предложение.

Потребуется увеличение бюджета из-за повышения стоимости контракта с ФИФА и увеличение затрат на соглашения с оргкомитетами и активаций. Это может привести к отказу других контрактов как в футбольной, так и спортивной сфере.

В документе отмечается, что коммерческое влияние на континентальные турниры, организованные другими конфедерациями, не оценивалось, хотя предложенные ФИФА изменения окажут схожее воздействие.

Доходы

Выручка УЕФА за период 2026—2030 годов снизится с ожидаемых €4,6 млрд (на данный момент €4,1 млрд) до:

€4,2 млрд (-9%) при Евро раз в два года,

€4,0 млрд (-13%) при Евро раз в четыре года.

Выплаты УЕФА национальным федерациям сократятся с €3,6 млрд до:

до €2,2 млрд (-39%) при Евро раз в два года,

до €2,0 млрд (-44%) при Евро раз в четыре года.

Доходы от матчей сборных вне крупных турниров сократятся на:

54% при двух «окнах»,

64% при одном «окне».

Общие прямые доходы национальных федераций от матчей вне крупных турниров упадут с €0,5 млрд до:

€0,3 млрд (-41%) при двух «окнах»,

€0,2 млрд (-57%) при одном «окне».

Спонсорские доходы национальных федераций упадут с €2,6 млрд до:

€1,7 млрд (-35%) при двух квалификационных турнирах,

€1,5 млрд (-41%) при одном квалификационном турнире.

В общей сложности европейские национальные федерации потеряют за четыре года от €2,5 млрд до €3,0 млрд.

Доходы женского Евро сократятся с €102 млн:

до €78 (-24%) при проведении турнира раз в два года,

до €44 млн (-57%) при проведении турнира раз в год.

Сколько потеряют футбольные клубы

Из-за реализации идеи ФИФА 40 крупнейших лиг будут терять ежегодно на медиаправах от €5 млрд до €8,5 млрд за сезон, утверждается в исследовании KPMG и FTI Delta Partners, проведенном по заказу топ-5 европейских лиг, чемпионатов Мексики, Японии, ЮАР и MLS (США).

Заработки от продажи аудиовизуальных прав 40 крупнейших лиг сократятся с €14 млрд до €9 млрд, притом что эта часть дохода превышает 33% от общего пирога.

Коммерческие убытки составят до €2,2 млрд за сезон (-25%).

Доходы от проведения матчей сократятся на €1,2 млрд (-25%).

С 2024 года составы национальных чемпионатов придется сократить до 18 команд. На данный момент в каждом из чемпионатов, выходящих в топ-5, выступает по 20 команд. Исключение составляет Германия. Убытки от продажи медиаправ из-за сокращения календаря составят €1,8 млрд.

Клубные турниры придется завершать в начале мая, а не в конце, как обычно. В связи с этим игровые недели придется перенести с выходных на середину недели (в эти же дни проходят еврокубки), из-за чего лиги потеряют €901 млн.

Почему идея ФИФА может убить остальные виды спорта

Медиаправа на матчи сборных на территории России принадлежат «Телеспорту». Владелец компании Петр Макаренко отметил, что в случае реализации идеи ФИФА многие спортивные федерации испытают проблемы при поиске спонсоров и реализации прав. «В связи с этим заметно вырастут спонсорские отчисления и выплаты по медиаправам, — сказал Макаренко “РБК Спорт”. — Но у спонсоров и телекомпаний бюджеты же не бездонны. Так что они пойдут на серьезное перераспределение».

«Стоимость прав на чемпионат мира по футболу самая высокая среди всех спортивных соревнований по олимпийским видам, — добавил он. — Но для других видов это станет большой проблемой. Задачи поиска спонсоров и выгодной продажи телеправ заметно усложнятся».

Одним из первых об угрозе другим видам спорта в начале сентября заявил глава Международной легкоатлетической федерации (World Athletics) Себастьян Коу. «Я не вижу веских причин для проведения чемпионата мира раз в два года, — цитирует Guardian британца, который также является членом Международного олимпийского комитета (МОК). — Здесь могут быть корыстные интересы, но летние виды спорта будут отстаивать свои позицию, поскольку им достаточно сложно занять место в традиционных и цифровых медиа. К тому же чемпионат мира собираются проводить раз в два года, он неизбежно начнет сталкиваться с Олимпийскими играми».

МОК отреагировал на ситуацию спустя месяц, подчеркнув, что международные федерации выразили обеспокоенность решительностью ФИФА.

«Увеличение частоты проведения чемпионатов мира приведет к конфликту с другими видами спорта. Сюда входят теннис, велоспорт, гольф, гимнастика, плавание, легкая атлетика, “Формула-1” и многие другие, — говорится в заявлении. — Это подорвет разнообразие и развитие других видов спорта». МОК подчеркнул, что разделяет опасения противников идеи.

В УЕФА также отметили, что ФИФА своим решением вклинится в календарь других видов спорта.

Почему идея ФИФА обречена на провал

Противниками этой идеи являются действующие звезды футбола, ведущие мировые лиги, а также футбольные континентальные организации УЕФА и КОНМЕБОЛ. Именно последние нанесли основной удар по кампании Инфантино. Сначала они объявили о бойкоте проводимого раз в два года чемпионата мира, а следом стало известно об участии южноамериканских сборных в Лиге наций. Таким образом, с 2024 года турнир УЕФА будет собирать практически всех звезд футбола.

Президент МОК Томас Бах долгое время сохранял нейтралитет и утверждал, что «не будет вмешиваться» в дебаты ФИФА и УЕФА. Однако в конце ноября заявил, что «сторонники этого проекта ошибочно полагают, что проведение чемпионата мира раз в два года принесет ФИФА в два раза больше денег».

«Никто из тех, с кем я разговаривал, не видел четкого проекта. Для всех очевидно, что это окажет очень серьезное влияние на общий спортивный календарь, — цитирует Баха портал AIPS. — Мы видели, как действующие футболисты говорили, что это будет опасно для их здоровья и благополучия. От сторонников вы слышите только одну причину — деньги. Они ошибаются, если думают, что проведение чемпионата мира раз в два года приведет к удвоению доходов».

Выступает против и Adidas, партнер ФИФА с 1970 года. «Я не думаю, что чемпионат мира должен проводиться раз в два года, ведь есть чемпионат Европы, Кубок Америки, нужно еще оставить место для других вещей», — сказал гендиректор Каспер Ростед швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

«Я страстный поклонник футбола, но считаю важным, чтобы по телевидению показывали не только футбол, но и биатлон, лыжный спорт, теннис или гандбол, — добавил он. — Если вы будете делать упор только на один продукт, то никто не выиграет от этого».

Инфантино в ответ на критику заявил, что все стороны должны быть «готовы к компромиссу» по этому вопросу. Пока же готовых садиться за стол переговоров не наблюдается. А трюк 2012 года вряд ли повторится.