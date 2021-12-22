Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Венеция
Лацио
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло
Болонья
02
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Специя
Футбол. Зарубежный
22:45
Эмполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Метц
Футбол. Зарубежный
23:00
Лорьян
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Труа
Брест
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетик
Реал
Все события
Фоторепортажи
31Перестрелка в Санкт-Петербурге. «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
19:26 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба о болельщиках: «Неблагодарный народ. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о болельщиках.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Дзюба стал самым упоминаемым российским спортсменом в СМИ

«Во всех видах спорта есть правило: “Выигрывает команда, проигрывает тренер”. Если моя команда проиграла, когда я, допустим, тренер, я ничего не рассказываю, кто кому должен был давать пас, не переношу ответственность, а говорю, что моя сборная проиграла — проиграл я. А уже потом, когда сядем с ребятами, я выскажу им все, что думаю.

Если мы говорим про болельщиков, то это неблагодарный народ в принципе. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам. Это не хорошо и не плохо, это данность. Поэтому нет критерия — нравится болельщикам. Есть критерий — результат», — сказал Дзюба.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь